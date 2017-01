Podemos llevará la situación del centro de salud al Parlamento

El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, anunció ayer la presentación de una proposición no de ley para que la Junta de Andalucía resuelva "de manera inmediata" los problemas de cobertura de plazas de facultativos que existen en el centro de salud palmeño, y que han sido denunciados por el propio Colegio Oficial de Médicos. El objetivo es "que se puedan ofrecer los servicios mínimos".

A las puertas del ambulatorio Doctor Trujillo del Río, el representante de Podemos puntualizó que en dicho centro sanitario "no se ofertan todos los servicios que tiene en su cartera, no se cubren las bajas laborales y no se desarrollan muchas de las pruebas médicas que se han venido desarrollando hasta ahora". También explicó que, "lamentablemente", los problemas denunciados en el ambulatorio palmeño "forman parte de la realidad del sistema sanitario en Andalucía, donde se han perdido más de 7.000 puestos de trabajo en el sistema sanitario en los últimos años".

Sobre la construcción del hospital, Moscoso recordó que su partido presentó una enmienda a los presupuestos por valor de tres millones a la que, según sus palabras, "PSOE y Ciudadanos se han opuesto". Y alertó de que la cuantía supuestamente disponible para la infraestructura no aparece en el presupuesto andaluz de 2017.