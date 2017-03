El Pleno acuerda renovar la concesión de la piscina municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer los nuevos pliegos de cláusulas administrativas particulares que regirán los procesos de renovación de las concesiones de la piscina cubierta, uno expediente que se han hecho esperar más de lo inicialmente previsto, y que, según las previsiones, podría quedar resuelto a principios de abril. En un principio estaba previsto que en la misma sesión plenaria también se diera luz verde a la renovación de la concesión relativa a la explotación servicio público de transporte urbano y permanente de vaijers en autobús, pero finalmente los grupos municipales decidieron aplazar este punto minutos antes de que diera comienzo el Pleno.

En el caso de la piscina cubierta, la adjudicación de la nueva concesión de uso y explotación de estas instalaciones municipales acumula una demora de varios meses, ya que a finales del pasado mes de septiembre expiró el plazo de cuatro años otorgado a la empresa concesionaria que, allá por el ejercicio de 2012, se hizo con la gestión, tras el anuncio del Ayuntamiento de recurrir al modelo de colaboración público-privada para garantizar el mantenimiento del servicio. La imposibilidad de disponer del pliego de condiciones en otoño, motivó que se acordarse una prórroga -reflejada en la propia concesión- hasta en tanto en cuanto no se resolviese la nueva para que la demora no afectara al normal funcionamiento de la actividad en el recinto deportivo.

La redacción del nuevo pliego de condiciones de la piscina era un asunto que llevaba varios meses en la mesa del equipo de gobierno, sin embargo, el retraso del informe económico previo a la elaboración del documento, ha postergado cualquier decisión, lo que ha provocado que los plazos se hayan ido dilatando. Precisamente, sobre este asunto tanto el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), como la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Verónica Morillo (PSOE), han sido interpelados en los últimos Plenos por los concejales de IU, quienes han mostrado su desacuerdo por la demora en los trámites y por las razones por las que no se ha vuelto a reunir la comisión de seguimiento de la concesión, reuniones que como ya avanzó el alcalde no iban a volver a celebrarse hasta que no se hiciese efectiva la nueva concesión. Como novedad, el nuevo régimen de explotación de la piscina cubierta incluirá un periodo de concesión de seis años, dos más que los cuatro años de la primera, algo que en la práctica permitirá dar una mayor estabilidad a la gestión siendo un incentivo para el desarrollo de proyectos deportivos paralelos de futuro.