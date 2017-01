El Pleno aprueba entre críticas el pago de días extraordinarios a la Policía Local

El Pleno de Baena aprobó ayer con los votos a favor de PSOE, IU y Ciudadanos y la abstención del PP una modificación del convenio colectivo que, en la práctica, supone el pago de los días trabajados por parte de los miembros de la Policía Local al margen de la jornada habitual para compensar la escasez de efectivos. En concreto, se compensarán ocho días de descanso, con una remuneración de 140 euros por jornada. El importe total ascendería a 22.400 euros, pues lo han solicitado 20 de los 23 agentes, a los que actualmente se les deben 522 días.

El concejal de Gobernación, José Andrés García (PSOE), reconoció que éste es "un mal endémico" que tratan de solventar "y ésta es una de las vías, aunque sabemos que la verdadera solución pasa por recuperar el número de agentes que teníamos hace unos años" y que es lo que realmente reclaman los uniformados. De hecho, miembros de la Policía Local asistieron a la sesión como protesta ante una situación "insostenible" que -recordaron- padecen desde hace varios años y que en ocasiones ha provocado incluso el cierre de la jefatura por falta de efectivos.

El portavoz del PP, José María Baena, subrayó que los agentes no demandan días de vacaciones, sino "días que no tenían que haber venido a trabajar y han venido en un ejercicio de responsabilidad", mientras que el portavoz de IU, David Bazuelo, dijo que "esto no es más que un parche al que hay que buscar una solución definitiva". El portavoz de Ciudadanos, Miguel Jurado, aseguró por su parte "sentir vergüenza" por que se haya tenido que llegar a esta situación. Finalmente, el alcalde, Jesús Rojano (PSOE), asumió "la culpa", si bien excusó que existen "limitaciones impuestas por la ley". El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha denunciado de forma reiterada el incumplimiento del convenio colectivo desde el primer día que entró en vigor, en el año 2014.