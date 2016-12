El Pleno exige la conversión del cuartel de la Guardia Civil en puesto principal

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo volverá a exigir la conversión del cuartel de la Guardia Civil de la localidad en puesto principal, así como un aumento del número de agentes. Para tal fin, el Pleno peñarriblense ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE). Entre los aspectos que se solicitan, está que se incremente "considerablemente" el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio, reclamar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para que el puesto de la Guardia Civil incluya las Áreas de Atención al Ciudadano, Prevención de la Delincuencia e Investigación y la puesta en marcha de uno de los denominados Equipo ROCA, especializados en los robos en el ámbito rural.

Expósito recordó que, "según ha denunciado públicamente la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en la provincia de Córdoba existe un déficit general de recursos humanos en el cuerpo, y hay determinadas poblaciones, como Peñarroya-Pueblonuevo, donde esa necesidad se hace más acuciante". Sería el caso de la localidad del Alto Guadiato, donde la plantilla "se ve obligada a dedicar casi todo su potencial a la realización del servicio de puertas y atención al ciudadano, sin poder habilitar las necesarias patrullas de vigilancia y protección".

Y todo ello hasta el punto de que, cuando se producen incidencias en este término municipal, deben atenderlas patrullas de otras poblaciones cercanas, "con los perjuicios que ello conlleva para la ciudadanía, teniendo en cuenta que esas otras patrullas se encuentran distantes y además no conocen adecuadamente la demarcación policial".

"Por ello -añadió Expósito-, resulta obvio que es necesario ampliar la plantilla del puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, pero lo cierto es que, en los sucesivos anuncios de vacantes, no se publica ninguna para dicha unidad". A pesar de que desde este Ayuntamiento se ha reclamado ese aumento de plantilla, la Subdelegación del Gobierno "lo ha descartado argumentando que no es necesario porque se ha producido un descenso de las infracciones penales en el municipio".

El regidor precisó que, "aunque sea cierto que haya podido producirse una cierta disminución de los hechos penales en Peñarroya-Pueblonuevo, lo cual no podemos comprobar fehacientemente al carecer de datos oficiales, la experiencia demuestra que la seguridad ciudadana no debe medirse únicamente mediante estadísticas delincuenciales". "A veces esos fríos datos no reflejan la realidad, pues hay que tenerse en cuenta la sensación de seguridad", dijo.

vacío por obras.La celebración del Pleno de diciembre dejó una estampa inédita, con el salón prácticamente vacío debido a la mudanza en la que se encuentra inmerso el Consistorio a las dependencias de la Mancomunidad del Valle del Guadiato.