El Pleno se compromete a asesorar a los afectados por las cláusulas suelo

La Oficina de Intermediación Hipotecaria, dependiente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), prestará a la ciudadanía cordobesa, y en especial a los municipios de menos de 20.000 habitantes, un servicio de "asesoramiento integral" sobre las cláusulas suelo "impuestas de manera abusiva por las entidades bancarias" en los préstamos hipotecarios. Así lo acordó ayer por unanimidad el Pleno de la institución provincial tras una proposición de IU que fue respaldada por Ciudadanos, Ganemos, el PP y el PSOE. La Oficina de Intermediación Hipotecaria, además, se ofrecerá a los ayuntamientos para tramitar las reclamaciones.

La Diputación, asimismo, pondrá en marcha una campaña de difusión para fomentar la reivindicación de los derechos de los usuarios y, por otra parte, a través de las oficinas de información a los consumidores, prestará a los afectados la información y el asesoramiento "necesarios" en esta materia. El fin último es "lograr la devolución de las cantidades indebidamente abonadas en préstamos hipotecarios con cláusula suelo", todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de diciembre, según recordó el portavoz del grupo de IU, Francisco Ángel Sánchez. El número de afectados en todo el país se cifra en torno a los 3,5 millones de personas, y Andalucía es la comunidad donde más reclamaciones se pueden presentar, en torno a 600.000.

El Pleno de ayer aprobó definitivamente el presupuesto provincial para 2017 tras desestimar la única alegación contra el expediente, presentada por el alcalde de la entidad local autónoma (ELA) de Encinarejo, Miguel Ruiz Madruga (PP). El regidor avisó de que "está dispuesto a interponer los procedimientos judiciales que procedan" para exigir a la Diputación que construya las 24 viviendas comprometidas a otras tantas familias por medio de la ya desaparecida Provicosa. Ruiz Madruga recordó que el pasado 16 de abril el diputado provincial de Cooperación con los Municipios, Maximiano Izquierdo, aseguró a los afectados que la institución provincial, a través de la Unidad de la Vivienda, iniciaría las obras el pasado ejercicio, lo que finalmente no ocurrió. En su intervención de ayer en la sesión plenaria, el regidor lamentó que el presupuesto de la Diputación para el actual ejercicio no contemple partida alguna para este proyecto, si bien el presidente de la institución, Antonio Ruiz, se comprometió a "buscar la fórmula administrativa más adecuada". El PP, no obstante, votó en contra del presupuesto como ya lo hizo durante la aprobación inicial.

Otro punto que salió adelante a propuesta del portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, fue la búsqueda de un acuerdo para la unificación de los diferentes proyectos que existen para la creación de una casa museo sobre las Córdobas en el mundo. Así, la Diputación "apoyará institucional y económicamente" esta iniciativa, entendida como "un centro de innovación donde se produzcan aportaciones entre territorios que se diferencian por su geografía, sus sitios de interés, su historia, sus etnias, su gastronomía y su identidad". Existen ciudades que llevan el nombre de Córdoba en Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, México, Perú, Portugal y Venezuela, de manera que en el mundo hay más de 14 millones de personas que llevan el gentilicio de cordobeses.

El Pleno, por otra parte, ratificó su apuesta por la promoción turística de la provincia mediante sendos acuerdos referidos a la promoción concreta en Argentina y al recurso turístico que supone el respaldo al desarrollo de la Vía Verde del Aceite. En este último caso, la institución provincial se adhiere a la Asociación para la Promoción de la Vía Verde del Aceite, que comprende el tramo que une Jaén y Puente Genil, incluido el ramal a Baena, en una longitud total de 128 kilómetros. La portavoz del PSOE, Ana Carrillo, destacó que esta ruta "alberga un rico patrimonio paisajístico, natural y patrimonial". En su recorrido cuenta con 12 estaciones, cuatro túneles, 13 puentes metálicos y seis pasarelas peatonales, además de varias estaciones recuperadas como áreas de descanso.

En la sesión también se aprobó, con la abstención de Ganemos, el acuerdo de promoción turística con la provincia de Córdoba, en Argentina, que persigue atraer a un mayor número de turistas argentinos aprovechando la apertura de una nueva línea aérea de Air Europa con Madrid. Carrillo recordó la visita realizada el pasado sábado por el ministro de Turismo argentino a la Diputación de Córdoba para corroborar el acuerdo.