Pérez recuerda a IU que su apoyo fue para la investidura y no para gobernar

El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), salió ayer al paso de las declaraciones vertidas la pasada semana por IU en las que sus ediles manifestaron la intención de retirar la confianza otorgada al equipo de gobierno, con motivo del acuerdo de investidura alcanzado con los socialistas en junio de 2015, si no se hacía efectiva una remodelación de las concejalías socialistas, especialmente las delegaciones de Hacienda, Servicios Sociales y Cultura y Deporte.

Pérez, que compareció junto a los ocho ediles socialistas, afirmó con contundencia que "siento decepcionarlos, pero no pienso reprobar a ninguno de los concejales del equipo de gobierno". "Lo que sí hago es animarles a que sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahora, a costa de sus familias y de su tiempo libre, con generosidad, dedicación, entrega y, sobre todo, con lealtad al equipo de gobierno y a la ciudadanía lucentina; con honestidad, con prudencia y con honradez". Así, continuó, "lo han hecho estos años y lo van a seguir haciendo, estoy completamente convencido". También recalcó que "la acción de gobierno la realiza el equipo de gobierno con el apoyo de todos los concejales, pero no sólo dos y, ellos tienen derecho a opinar, pero no pueden ejercer acción de gobierno".

Pérez insistió en que los compromisos acordados con IU fueron "para apoyar la investidura, no de gobierno" y resaltó que "cuando cerramos el acuerdo con IU, ya lo habíamos cerrado previamente con Ciudadanos, por lo que la investidura estaba garantizada". Sin embargo, continuó el primer edil, "nosotros cerramos negociaciones con IU por lealtad y porque entendíamos que eran políticas de izquierdas y medidas interesantes para resolver". Avanzó que para hoy está prevista una reunión de ambos grupos políticos, aplazada "hasta en dos ocasiones anteriores por IU", para revisar el estado del mismo que "de las 16 propuestas que se formularon, diez ya están cumplidas el 61,5% y no estamos ni a mitad de la legislatura, y otras cinco están en vías de ejecución".

Desde IU, su portavoz Miguel Villa y el edil Carlos Villa, manifestaron la pasada semana que el equipo de gobierno carecía de "rumbo político" y enumeraron diversas actuaciones que consideraron "forman parte de la mala gestión socialista". Al respecto, el alcalde señaló que "son declaraciones injustas, desproporcionadas y carentes de fundamento y rigor". "Son más bien tendentes a gestionar situaciones internas del propio partido de cara, posiblemente, a las próximas elecciones, pero evidentemente no tienen ninguna vinculación para la ciudadanía", anotó e insistió en que "no buscan el bien ciudadano sino el interés partidista. No reconozco ni a Carlos ni a Miguel en esas palabras".

Pérez detalló los puntos a los que se refirió IU en su discurso, aclarando uno a uno la forma de proceder en cada uno de ellos. Entre otros, se refirió al Reglamento de la Casa de los Mora, el cual "pasa por distintos trámites administrativos. Primero por una consulta ciudadana, luego una elaboración del documento y, después por un proceso de información pública, que es donde se encuentra, y posterior aprobación plenaria del reglamento, un documento que ya se ha trabajado con la oposición. Se ha demorado por los trámites y porque se está negociando". En relación a las ayudas para la mejora de accesibilidad de los pequeños comercios, Pérez manifestó que "el mismo día que hicieron las declaraciones, se aprobaron esas ayudas y se hace por voluntad del equipo de gobierno y de los grupos que aprobaron el presupuesto municipal, recordando que IU votó en contra".

El alcalde también aludió a la gestión de las ayudas sociales y aseguró que "ahora se tarda menos que en el anterior mandato en su tramitación". No se olvidó de equiparar los salarios de los trabajadores del organismo municipal Suvilusa a los restantes trabajadores municipales y señaló que "este asunto se trató hace menos de dos meses y, desde ese consejo, únicamente se ha celebrado uno más que llevaba varios asuntos urgentes". En relación al superávit del presupuesto de 2016, el primer edil destacó que "corresponde básicamente a subvenciones e ingresos no presupuestados y, además, necesitábamos tener ese remanente, que supone tan solo el 0,4% del presupuesto global, para poder solicitar préstamos y subvenciones el presente año".