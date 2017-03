Patatas rellenas, cordero y unos tragos de vino

Por una vez, valga como excepción, hubo que saltarse los preceptos de Cuaresma. Y si hay que buscar responsables, ahí van: los ayuntamientos de Bujalance, Conquista y Montalbán, que con la celebración, respectivamente, de la I Feria de la Patata Rellena, la V del Cordero y la V del Vino de Tinaja animaron a romper las moderaciones propias de esta época para disfrutar de las peculiaridades gastronómicas locales.

La ruta culinaria bien podría empezar en Bujalance, cuyo Ayuntamiento ha dado este año el paso de montar una feria en honor de una de sus recetas más queridas: la patata rellena. Fue la popularmente conocida como tía Fefa, propietaria del bar 7 Puertas, ya desaparecido, la inventora de este plato "hace muchos años", como recordaba ayer la alcaldesa, Elena Alba (PP). El equipo de gobierno, de hecho, entregó un reconocimiento a la familia Blánquez por su "gran aportación a la historia gastronómica y al arte culinario característico de Bujalance", que ayer pudieron degustar cientos de personas, entre ellas la diputada provincial de Empleo, Dolores Amo, quien con su presencia ejemplificó el respaldo de la institución provincial a esta cita gastronómica.

Pese a su aparente sencillez, la patata rellena requiere de "tres o cuatro horas" de trabajo en la cocina, como describió la alcaldesa. No es, desde luego, una opción posible para estos tiempos de prisas, pero sí es recurso habitual en los bares del municipio cuando se tiene la oportunidad de pasar un rato distendido con la familia o con los amigos. La feria se celebra durante todo el fin de semana en el Auditorio, donde siete expositores ofrecen la receta de otros tantos establecimientos hosteleros locales.

De Bujalance a Conquista, en Los Pedroches, que ayer inauguró su V Feria del Cordero con la vecina Cardeña como municipio invitado. "Estamos muy satisfechos con la respuesta de público que hemos tenido, unas 2.500 personas", dijo el alcalde, Francisco Buenestado (PSOE). La cita, por primera vez, ocupa un fin de semana completo. La apertura corrió a cargo del chef con una estrella Michelin Kisko García, que protagonizó un encuentro, tras lo cual el Consistorio entregó la distinción Cordero de Conquista a Antonia Castillejo y a las hermanas Ferrero Romero. Y hoy domingo, a partir de las 14:00, habrá degustación de lechón ibérico de Cardeña por cortesía del Ayuntamiento vecino y una muestra de cordero asado al estilo lechal. A gusto de todos.

Y de Conquista a Montalbán, en la Campiña Sur, que hasta hoy celebra su V Feria del Vino de Tinaja y la Gastronomía con multitud de actividades en torno a los caldos de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles, con la presencia de 13 bodegas y lagares llegadas de toda la comarca. Uno de los platos fuertes de la programación fue ayer la exhibición ecuestre que llenó el patio de Bodegas del Pino a cargo del Club Hípico Campiña Sur. Y hoy domingo los planes no faltarán desde las 08:30, cuando la cooperativa San Isidro Labrador ofrecerá un desayuno molinero. Durante toda la jornada se sucederán una ruta senderista hasta Montemayor, una marcha ecuestre a cargo de los Amigos del Ganado y una concentración de motos, todo ello, como no puede ser de otra manera, regado con vinos recién salidos de la tinaja.