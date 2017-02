Parques sin juegos infantiles

En Zuheros, Santa Eufemia, Conquista o Valsequillo, si nadie lo remedia, habrá parques sin niños dentro de unos años. Y no será a causa de una plaga postapocalíptica o de una maldición bíblica, sino de algo tan fácil de entender como la falta de oportunidades que los pequeños municipios brindan a los jóvenes, abocados a marcharse a las ciudades no sólo para estudiar -cosa lógica-, sino para labrarse un futuro económico. Hace ya tiempo que asistimos a la sustitución de los columpios y los toboganes en los jardines por los aparatos cardiosaludables, y las zonas verdes se vacían de niños y se llenan de mayores en este fenómeno del envejecimiento poblacional al que estamos abocados por la baja natalidad.

La situación empieza a ser preocupante, a la vista de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los que damos cuenta en páginas anteriores. Zuheros, un municipio enclavado en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas que tanto futuro puede atesorar vinculado al turismo y a los servicios, ha perdido el 19% de su población en la última década. Y Santa Eufemia, en el Norte de la provincia, el 17%. Aunque quizás sea Villanueva de Córdoba el caso más llamativo: su censo ha adelgazado en casi 800 habitantes en sólo diez años. Es el equivalente a la masa poblacional de Fuente Tójar, por ejemplo. O como si Los Blázquez o San Sebastián de los Ballesteros dejaran de existir y se convirtieran en pueblos fantasma.

Todas las localidades vinculadas a la N-432, a excepción de Espiel, han perdido vecinos

En Córdoba, afortunadamente, todavía no hemos llegado a la situación que se vive en algunas comarcas de Aragón o Castilla y León, con municipios donde ya no hay niños ni mayores, sino vacío, silencio y malas hierbas por el fenómeno de la despoblación. Pueblos fantasmas donde ya no repican los campanarios ni se cultiva la tierra, con todo lo que ello implica de pérdida cultural, de tradiciones y gastronomía, mientras las ciudades ganan población con barrios similares, casi hechos en serie, y bloques que lo mismo encajarían en la periferia de Córdoba, Málaga o Ciudad Real.

La alcaldesa jarota, la popular Dolores Sánchez, es de las voces más contundentes en avisar de lo que está ocurriendo en su comarca. No ha sido la primera en advertir de la situación, pues el problema no es nuevo ni hay que buscar responsables entre quienes ahora copan las administraciones públicas, pero sí es la más clara. Y, sobre todo, es consciente de que no se puede esperar a que Valsequillo o Santa Eufemia se conviertan en museos etnográficos para revertir la situación. Hay que actuar ya, como avisa la regidora, o la estación de Alta Velocidad de Los Pedroches tendrá el efecto contrario al deseado: en lugar de animar a que lleguen turistas y riqueza, es ahora mismo una invitación a dejar atrás el paisaje adehesado a 200 kilómetros por hora.

Una reflexión, algunos dirán que maniquea por todo lo que últimamente está acaeciendo en torno a la Granada-Badajoz. Los municipios más afectados por la despoblación, en líneas generales, son aquellos alejados de las grandes vías de comunicación. Basta con seguir los 200 kilómetros de trazado de la N-432 y consultar los datos oficiales del INE. Desde el Norte, Fuente Obejuna ha perdido el 11,3% de sus vecinos en la última década; Peñarroya-Pueblonuevo, el 7,3%; Villanueva del Rey, el 11%; Villaviciosa de Córdoba, el 6,3%; Villaharta, el 2,6%; Espejo, el 9%; Castro del Río, el 1,9%, y Baena, que ha caído de los 20.000 habitantes con todo lo que ello implica para la financiación municipal, el 3,5%. La excepción que confirma la regla es Espiel, que ha ganado 65 vecinos en la última década, el 2,6% de su censo. Que cada uno saque sus propias conclusiones, aunque no debería dejarse a un lado la situación de las carreteras.

En el verano de 2012, una conocida marca de bebida para deportistas lanzaba la campaña publicitaria Pueblos que necesitan gente, con la que ponía el foco en el creciente fenómeno de la despoblación, sobre todo en la mitad Norte del país. Entre lo folclórico y lo nostálgico, llamó la atención sobre la necesidad de crear vínculos con los núcleos rurales, sin los cuales no podría entenderse gran parte de nuestra identidad colectiva y de nuestro pasado, aunque parece que a partir de ahora no van a formar parte de nuestro futuro. Por lo pronto, el fenómeno no entra en las líneas de investigación de la Universidad de Córdoba ni está en la agenda de las administraciones públicas. Pero buena parte de los municipios se desangran.