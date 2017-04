Paralizan las obras de la calle Cruz del Estudiante hasta después de Semana Santa

El Ayuntamiento ha paralizado de manera temporal las obras que se están ejecutando en la calle Cruz del Estudiante, una medida solicitada por la Asociación de Comercio de Puente Genil y que tiene por objeto no interferir en el normal desarrollo de la actividad comercial ante la cercanía de la Semana Santa. Las actuaciones, cuyo inicio estuvo rodeado por la polémica a raíz de las protestas de varios comerciantes, contrarios a la realización de los trabajos, comenzaron hace algunas semanas y han discurrido con normalidad en el tramo más cercano al Paseo del Romeral.

Finalizada esta primera fase, los operarios se dispusieron ayer a iniciar la segunda que iba a dar continuidad a las obras hasta el cruce con Cristóbal Castillo, una actuación que finalmente quedó en suspenso tras la reunión mantenida entre los representantes de la Asociación de Comercio, el alcalde, Esteban Morales (PSOE) y técnicos del área de Obras y Urbanismo del Consistorio, un encuentro que sirvió para evaluar la situación, llegándose al acuerdo de suspender temporalmente las obras hasta después de la Semana Santa, algo que agradeció el colectivo que agrupa a los comerciantes, que mostró su satisfacción por la decisión y valoró "el buen criterio del Ayuntamiento" para adoptar esta medida. "Los comerciantes somos conscientes de los inconvenientes de una obra y los problemas técnicos que puede acarrear esta parada imprevista, pero creemos firmemente que el no hacerla puede afectar significativamente para muchos de ellos", señaló la asociación en su nota.

No obstante, la situación generada provocó reacciones desde el punto de vista político, y así, también ayer, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, criticó la falta de previsión y coordinación existente en el equipo de gobierno municipal, y la falta de claridad política "para ejecutar lo que inicialmente habían planteado". "Nos han alardeado de que ellos participan, de que escuchan a la gente, y de que tienen siempre un proceso participativo con comerciantes y vecinos, pero eso es absolutamente falso", dijo el concejal de la coalición de izquierdas, que añadió que en este caso "han informado con pocos días de antelación de que la obra se iba a llevar a cabo, y lo que ha pasado hoy -por ayer-, levantando una calzada a cuatro días vista de que comience la Semana Santa, demuestra que no existe ni participación, ni previsión, y no se tienen en cuenta los intereses de los vecinos".

Estas palabras no sentaron nada bien al regidor, que replicó a Sánchez al afirmar que la reunión con los representantes de la Asociación de Comercio estaba fijada de antemano y que los operarios pertenecen a una subcontrata que desconocía dicho encuentro, por lo que procedieron a iniciar su actividad. "Las obras se han paralizado de conformidad con la empresa adjudicataria y a petición de la Asociación de Comercio", señaló Morales, quien de esta manera quiso zanjar el debate con el portavoz de IU.