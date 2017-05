El PSOE denunciará a Pineda por sus insinuaciones sobre la Feria

El portavoz del PSOE en Puente Genil, José Antonio Gómez, anunció ayer que su partido iniciará acciones legales contra el presidente local de los populares, Antonio Pineda, por sus declaraciones sobre el posible trato de favor en la adjudicación de los espectáculos musicales de la próxima Feria Real. "Ya estamos cansados de que se ponga en tela de juicio la gestión y la honorabilidad del equipo de gobierno; el año pasado insistieron mucho con este tema y dejaron entrever que con el concierto de Antonio José había alguien que se lo llevaba calentito y han vuelto con la misma cantinela", censuró Gómez.

El concejal socialista afirmó que Pineda, "que parece que está en fase de retirada de la vida política, ha dicho cosas muy graves como que el equipo de gobierno ha manipulado, organizado y preparado un pliego con unas condiciones concretas, algo que no se corresponde con la legalidad de un proceso supervisado por los técnicos municipales conforme a la Ley". "No obstante, si él dice que ya está adjudicado, va a tener que demostrarlo en un juicio porque no vamos a admitir que quiera hacer de la política local un circo", añadió Gómez.

La edil de Festejos, Mariola González, criticó que Pineda quiere volver a confundir a la ciudadanía tratando de dejar en entredicho la gestión del equipo de gobierno: "El proceso es transparente y ajustado a la legalidad, algo que puede comprobarse en la página web del Ayuntamiento, con lo cual no creo que estemos haciendo nada mal ni incumpliendo nada", defendió.