El PSOE cuestiona que el servicio de grúa municipal sólo actuara cuatro veces en 2016

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y senador, José Manuel Mármol, cuestionó ayer la eficacia del servicio de retirada municipal de vehículos, que se encuentra externalizado y que cuesta cada año a las arcas municipales 34.000 euros pese a que, según los datos que desveló, durante 2016 sólo se reconocieron unos derechos netos de 200,20 euros. Se trata de unos datos "llamativos" y que "evidencian que algo está fallando".

Teniendo en cuenta que la tasa por retirada de turismo es de 55 euros, Mármol se cuestionó si el pasado año "sólo se retiraron cuatro vehículos". En palabras del senador, la ejecución fue del 8,30% del total que se había previsto. Los socialistas ofrecieron información referente al año 2015 que también consideraron sorprendente. Así, a fecha de 15 de octubre sólo había derechos reconocidos por valor de 272,45 euros, lo que correspondía al 10,28% de la previsión. Sin embargo, a 31 de diciembre se acumularon unos derechos de 6.897 euros, cuestionó el portavoz. Por este motivo, el grupo municipal socialista solicitará en el próximo Pleno que expediente a expediente se haga un seguimiento para conocer cuándo se produjeron estas infracciones.

Mármol, por otra parte, mostró su preocupación por el hecho de que "hay determinados funcionarios a los que se les solicita informes y no se hacen". "Queremos saber si no se hacen porque los trabajadores no quieren, por lo que habría que abrirles expediente, o si es el equipo de gobierno el que les da la orden a esos trabajadores para que no hagan los informes que desde la oposición se están solicitando". "No vamos a consentir que este descontrol permanente siga siendo el pan diario de un equipo de gobierno que no gestiona bien el futuro y la actualidad de nuestro municipio", zanjó.