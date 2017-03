El PSOE critica que el Gobierno no informa de la labor de la Inspección de Trabajo en el cítrico

La diputada nacional del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano criticó ayer que el Gobierno central "no facilita información al Grupo Parlamentario Socialista sobre la existencia o no de controles por parte de la Inspección de Trabajo en la campaña de recolección de cítricos en la comarca de la Vega del Guadalquivir". Según informó el PSOE, Serrano, quien ha registrado varias preguntas en el Congreso sobre la labor de la Inspección de Trabajo, aseguró que "el Gobierno no nos ha contestado si existe o no un plan específico para este territorio y tampoco ha dado explicaciones acerca de las medidas de vigilancia del convenio colectivo del campo que se pudieran haber establecido".

"El Gobierno -prosiguió- tampoco ha informado del número de actas de infracción por incumplimiento del convenio colectivo que se han levantado en Palma de Río". Y añadió que los socialistas no saben "a qué se debe este oscurantismo, si a la inexistencia de un plan de control de las relaciones laborales en esta comarca por parte de la Inspección o a otros motivos".

En este sentido, la diputada socialista señaló que "en caso de no existir un plan de control sobre las relaciones laborales en este territorio el Gobierno debería explicar si se debe a una falta de medios humanos o materiales o, lo que sería más grave, a una falta de interés". Serrano recordó que, "en numerosas ocasiones, las organizaciones sindicales han denunciado la precariedad de los trabajadores del sector agrario, al producirse un incumplimiento del convenio colectivo y a que los jornaleros se ven obligados a trabajar a destajo".