El PP critica al equipo de gobierno por la remodelación de la Cruz del Estudiante

El portavoz del PP en Puente Genil, Antonio Pineda, se mostró ayer de acuerdo con el fondo, "pero no con las formas", que ha utilizado el equipo de gobierno para trasladar a la opinión pública el proyecto de remodelación de la calle Cruz del Estudiante, cuyo inicio no pudo llevarse a cabo ayer lunes -tal y como estaba inicialmente previsto- por problemas técnicos de última hora. Pineda lamentó que desde las filas socialistas no haya habido más diálogo con los vecinos y comerciantes de la zona, y criticó la "reunión exprés" celebrada con estos la pasada semana en la Casa de la Cultura, un encuentro "que únicamente sirvió para salvar los muebles".

"La única forma de actuar que tiene este gobierno es no consultar a nadie, tomar las decisiones sin escuchar otras opiniones, mostrando una actitud prepotente y soberbia", dijo el presidente local de los populares, quien añadió que lo que está ocurriendo con las obras que se van a poner en marcha en esta calle es una muestra de que al alcalde, Esteban Morales, "por una parte sí le gusta que le vean pero, por otra, escucha bastante poco a la población".

Pineda también señaló que el proyecto de remodelación previsto para la Cruz del Estudiante "tiene bastantes lagunas tal y como ha sido concebido", y se mostró partidario de que las decisiones de presente que vayan a tomar sirvan para el futuro, "ya que de lo contrario se corre el riesgo de comenzar a realizar modificaciones posteriores de los proyectos". El PP -advirtió- "no asumirá responsabilidades de futuro con la manera en que se va a hacer la reurbanización de la Cruz del Estudiante".