El PP insinúa trato de favor en el contrato de los conciertos de la Feria Real

El portavoz municipal del Partido Popular de Puente Genil, Antonio Pineda, acusó ayer al equipo de gobierno, del PSOE, de falta de transparencia en el proceso de licitación de los espectáculos musicales previstos para la próxima Feria Real y señaló que "mucho nos tememos que el programa haya sido elaborado y cerrado por una empresa que ha trabajado con la Diputación de Córdoba y que tiene relación con el PSOE, habiendo asentido el Ayuntamiento".

Pineda, que compareció ayer por la tarde, fue más allá y entregó a los periodistas un sobre cerrado con el nombre de dicha empresa, tras lo cual pidió que no se abra hasta que no concluya el proceso. "Aquí dentro está el nombre de la empresa que va a ganar la licitación y creo que no nos vamos a equivocar", dijo el presidente local de los populares, quien afirmó que "el año pasado ya denunciamos la contratación al alza de un espectáculo que en otras localidades se contrató a un precio inferior, y en este caso, si acertamos con el nombre de esta empresa, caminaríamos hacia algo ilegal dentro de una administración local". Las actuaciones de la Feria Real tendrán lugar entre el 14 y al 19 de agosto; esta celebración está declarada de interés turístico.