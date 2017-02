El PP insta a acometer las 40 medidas comprometidas por el PSOE en Las Navas

El grupo municipal del PP de Lucena criticó ayer que el equipo de gobierno, hasta la fecha, "no haya acometido ninguna de las 40 medidas importantes", especialmente referentes a infraestructuras, programadas en la pedanía de Las Navas del Selpillar incluidas en su programa electoral. Así lo advirtió ayer el representante popular en el núcleo, Gregorio Flores, quien citó la intervención solicitada para terminar con los problemas e inundaciones provocados por las lluvias torrenciales en esta pedanía de 800 ciudadanos. "De las dos zonas que pueden acarrear grave riesgo de inundación, sólo está prevista la actuación de la Diputación en una de ellas, concretamente en las calles Virgen de los Remedios y Navas, aunque con unas actuaciones que no van a ser capaces de sacar el agua para que no afecte a las viviendas", insistió el representante popular. Esta situación ha llevado a la recogida de alrededor de 250 firmas para evitar futuros daños en la salida a la localidad de Moriles.

Entre las preocupaciones planteadas por los naveños al grupo popular, se encuentra también el rechazo a la ubicación de una estación depuradora de aguas residuales a "tan sólo 500 metros de la pedanía", que abastecerá a Moriles y a Las Navas y cuya ubicación, "en un principio, se planteó en una zona muy alejada, a unos tres kilómetros del centro". Flores subrayó que "desde el equipo de gobierno dicen que informaron a los naveños de la nueva ubicación en una reunión que no ha existido", y reiteró "el malestar de los vecinos al no estar informados y no estar de acuerdo con tener esta infraestructura tan cercana al núcleo poblacional, por los problemas de olor que puede generar".

Demandan la mejora del acceso al colegio, planes contra el paro y la falta de inversiones

También demandaron "la mejora de acceso al colegio, planes contra el desempleo, la falta de información y la paralización total en cuanto a inversiones", así como el rechazo de los vecinos a costear los gastos de cableado, saneamiento y acerado en el Plan Especial de Reforma Interior SN1, concluido en 2008 y pendiente de recepcionarse por parte del Ayuntamiento. Se trata de la única zona donde existen solares disponibles para nuevas construcciones, ya que los restantes planes parciales continúan bloqueados, dijo Flores. No obstante, explicó que "esto no ha impedido que el propio Ayuntamiento haya construido en esta zona una nave con luz y agua para el almacenamiento de materiales de limpieza".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Francisco Huertas, manifestó que "tenemos claro que los habitantes de Las Navas y Jauja tienen los mismos derechos que los de cualquier barrio de Lucena", y reiteró su "empeño" en convertirse en "la voz de los naveños y los jaujeños frente al equipo de gobierno".