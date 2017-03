El PP reprocha a la Junta la "ridícula" inversión prevista para escuelas taller

El parlamentario andaluz del PP de Córdoba Miguel Ángel Torrico reprochó ayer que la Junta de Andalucía vaya a financiar escuelas taller en Córdoba sólo para 50 jóvenes en toda la provincia "tras cinco años de parálisis". Torrico censuró que la Administración autonómica "sólo va a destinar a Córdoba 4,9 millones de euros entre los años 2017 y 2019", lo que supone que en el presente ejercicio la inversión será de 1,6 millones de euros, lo que permitirá contratar a sólo medio centenar de personas.

"Es de una enorme gravedad que contando con 40.000 jóvenes desempleados y una tasa de desempleo juvenil superior al 50% en Córdoba, y tras no haber recibido ni un sólo euro en los peores años de la crisis, la Junta se descuelgue con esta ridiculez", criticó el parlamentario autonómico. Así, Torrico recordó que la última convocatoria de escuelas taller en Córdoba, correspondiente al año 2010, tuvo un valor de 18 millones de euros. "Se demuestra que los fondos previstos por la Junta son insuficientes teniendo en cuenta que sólo el proyecto solicitado por el Ayuntamiento de Cabra, por ejemplo, necesita una dotación de 1,3 millones de euros correspondiente al adecentamiento de zonas ajardinadas", comparó.

El grupo popular, ante esta situación, ha registrado una propuesta a debatir en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio del Parlamento el próximo jueves para solicitar a la Junta que se flexibilicen las ayudas a las escuelas taller en el actual trienio. "Lo hacemos pensando en los jóvenes cordobeses que se verán beneficiados, muy pocos, y en las delicadas arcas de los ayuntamientos", defendió Torrico.

La propuesta de los populares también recoge que los ayuntamientos reciban por adelantado el 75% del pago de la escuela taller y no el 25% que han recibido en las anteriores convocatorias. "La Junta paga mal y tarde, por lo que las arcas de los ayuntamientos, acostumbrados a salir al frente de incumplimientos de la administración autonómica, no deberían verse más mermadas aún ante lo que es exclusivamente competencia de la Junta", argumentó. "Tras devolver más de 800 millones de euros por no ser capaz de gastarlos debido a la paralización de las políticas activas de empleo, ahora la Junta debería dedicar más fondos y dejar de asfixiar a los ayuntamientos", concluyó el parlamentario.