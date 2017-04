Nieto critica que "el miedo a no poder ganar" motiva la moción de censura

El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, advirtió ayer en Priego de Córdoba que "el miedo a no poder ganar y la mayoría absoluta del PP" están detrás de la moción de censura suscrita por PSOE, PA y la agrupación de electores Participa Priego, a quienes les recomendó que "piensen si tiene sentido, si hay un proyecto común y una idea de qué hacer" en esta localidad.

Así lo subrayó el popular durante su intervención en la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Provincial en Priego de Córdoba, acompañado por la secretaria general del PP andaluz, Dolores López; la alcaldesa, María Luisa Ceballos; el presidente del PP prieguense, Sergio Fornieles, y el secretario general del PP cordobés, Adolfo Molina. Nieto resaltó que "a día de hoy" el objetivo es que el municipio "esté gobernado en las mejores condiciones y tenga la mayor tranquilidad social posible", algo que "lleva haciendo en los últimos años" el equipo de gobierno liderado por Ceballos y que este sábado, "de forma espontánea", agradecieron los vecinos.

Tras expresar el apoyo del PP nacional, regional y provincial al PP local, Nieto se preguntó si los tres citados partidos "no fueron capaces de ponerse de acuerdo" al principio de mandato, "qué ha cambiado para que hoy se haga una moción de censura y no plantearan un gobierno de coalición en mayo de 2015". "No ha ocurrido nada a peor", sino que "las cosas han ido a mucho mejor", defendió.

En su opinión, "el problema no es que con esta moción de censura no impida la mayoría absoluta del PP", sino que "se arriesgan a no tener representación en las siguientes elecciones". Por ello, les pidió que "reflexionen y actúen en conciencia", porque, a su juicio, "esta injusticia no sólo la van a pagar en las próximas elecciones, sino que la irán pagando cada día hasta las próximas elecciones, porque el pueblo de Priego no quiere esta moción de censura", enfatizó.

Y es que, según remarcó, "se han estabilizado las cuentas, algo tremendamente complicado, porque no han querido colaborar", a la vez que "el gobierno ha sido mejor de lo que ha intentado hacer la oposición, que ha actuado a cuanto peor, mejor, y le ha salido mal". "Ahora tienen que ir a la desesperada con esta moción de censura, que no les va a ir bien", pronosticó.

Mientras tanto, Dolores López lamentó que "se ve que en Andalucía desgraciadamente votar a Podemos es exactamente lo mismo que votar al PSOE de Susana Díaz", en referencia al caso de Priego de Córdoba, a lo que agregó que "cuando algunos piensan en sentarse en los sillones que no les dio el pueblo, muy poco orgullo hay que tener". En cualquier caso, la número dos del PP regional declaró que, "pase lo que pase, la alcaldesa va a seguir siendo María Luisa Ceballos", a quien le transmitió que "la cabeza siempre alta", todo ello tras el "apoyo espontáneo" de vecinos el pasado sábado en el municipio.

Por su parte, Ceballos criticó que los tres grupos que presentan la moción "no hicieron un pacto el día de las elecciones porque necesitaban que las cosas terminasen de mejorar", puesto que "este año se han obtenido los mejores resultados económicos en los últimos 20 años". Así, recordó que "se ha rebajado de 22 a diez millones de euros la deuda del Ayuntamiento", entre otros aspectos que valoró.