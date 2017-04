Momias pisciformes

Me comentaba mi amigo Rafa que un día tenía que decirle, o mejor llevarlo, a la Venta Fresnadillo de la que siempre estoy hablando porque él, aunque no es de mucho comer, le gustan esos platos que a veces menciono y que son estupendos, o por lo menos yo los considero como tales. Y le conté lo que es un secreto a voces, que tal venta, físicamente y con ese nombre, no existe, pero sí sus platos y, más todavía, que se pueden encontrar en cualquier punto de nuestra provincia, esa gran desconocida.

Estos días andamos en modo bacalao, como no puede ser de otra manera, y todo Castro del Río se convierte en una Venta Fresnadillo con uno de sus productos estrella: el bacalao. El consumo de este manjar no empezó con muy bien pie que digamos, aunque no deja de ser una bendita herencia, que algo tienen que tener de bueno los siempre incómodos mandatos religiosos, que proceden de la Edad Media cuando, entre Cuaresmas y otras abstinencias, estaba, entre otras, prohibido comer carne más de la mitad de los días del año. En sus inicios, el bacalao fue el alimento más común entre las clases sociales más bajas, para los que tenían posibles ya estaban las bulas con las que compraban los derechos perdidos. Tampoco era muy apreciado desde el punto de vista gastronómico, pero dadas algunas de sus cualidades: barato, de fácil conservación y transporte, a lo que se deben añadir sus poderes nutritivos, el bacalao llenó las despensas de los menos pudientes aliviando los rigores alimentarios de aquella gente, en la misma medida que, paradójicamente, llenó los bolsillos de toda la cadena de producción. Un dato curioso ya que estamos en una Villa Cervantina: a la primera venta a la que llega Don Quijote en sus aventuras le ofrecen un menú de Cuaresma, que incluye truchuelas, que no era otra cosa sino el nombre que se le daba en la época al bacalao: "aunque mal remojado y peor cocido y un pan tan negro y mugriento como sus armas".

Todo parece indicar que el descubrimiento del bacalao fue la feliz consecuencia de un asesinato. Resulta que en el siglo X el malogrado y famoso vikingo Erik El Rojo, cometió un homicidio en su Noruega natal, siendo desterrado al Atlántico Norte; durante su exilio fue dejando un reguero de cadáveres por Islandia, Groenlandia y Canadá. El caso es que mientras realizaba sus sangrientas expediciones aprendió a sobrevivir gracias a secar al aire helado de aquellas tierras los bacalaos que pescaba y que, una vez que habían perdido cuatro quintas partes de su peso, se convertían en algo comestible que sólo se podía partir con un hacha y que estaban horas masticando. Pronto se difundió el invento y, por toda Noruega aparecieron secaderos de bacalao que se exportaba a toda Europa. En el siglo XI aparecen los vascos que, mentirosos como todos los pescadores, ocultan la situación de sus caladeros de bacalao y dicen estar persiguiendo ballenas y hasta siglos después no se descubrió que cruzaban el Atlántico hasta la desembocadura del Río San Lorenzo (Norteamérica). El caso es que los españoles comienzan a incorporar la sal para prolongar su conservación y, conseguida ésta, mayor ámbito de actuación y llegar a toda la península comercializando el filón el bacalao.

Quiso la fortuna que ese triángulo momificado por la sal, como diría nuestro recordado Manolo Vázquez Montalbán, llegara a Castro del Río para quedarse de la mano de una familia emprendedora que se encarga de poner en nuestras mesas esas piezas que, gracias a su bajo porcentaje en grasa puede impregnarse mejor de ese conservante natural que es la sal que, a su vez, lo saboriza divinamente, pues gracias a que las proteínas de su carne se descomponen en aminoácidos, lo convierten en uno de los pescados más populares y versátiles del mundo que permite numerosas formas de preparaciones para alegrarnos el día.

El pasado sábado tuvimos la suerte de asistir al sexto Certamen Gastronómico del Bacalao de Semana Santa de Castro del Río con un extenso programa de actividades, entre las que destaca el concurso gastronómico abierto y con dos modalidades: profesionales y aficionados. Este año con la obligación de que en sus platos apareciese tanto el buen aceite de oliva virgen extra, como el vino de la Denominación de Origen Montilla-Moriles. Los participantes se lo pusieron difícil al jurado del que, afortunadamente, no formé parte. Lo digo porque en las cosas del comer no solo valoro el sabor, la técnica o la originalidad y, lo paso bastante mal a la hora de puntuar un plato; todos me gustan y, más que nada, el cariño y la maestría que le pone cada cocinero a su creación, lo que me lleva a darle la mayor puntuación posible a todos los participantes. Sin criterio objetivo, vamos.

Nuestro cocinero de cabecera, Juanjo Ruiz Álvarez, de la Asociación Córdoba Patricia, Patrimonio, Ciencia y Alimentación y con el que me honra colaborar, realizó un showcooking de los suyos, distintos platos pero sencillos, de los que todo el mundo puede hacer, si se pone, como curado con limón, cortezas fritas, espuma de bacalao, brandada o pil-pil. La verdad es que pasamos más que un buen rato en esa plaza llena de productos de la tierra ambientada, además con una ruta del bacalao con un montón buenas tapas por todos los bares de la villa.

Estos días dedicados al bacalao no son para fomentar su consumo de temporada, que está asegurado. La idea va más allá: conseguir que este pescado se convierta en un plato de consumo habitual durante todo el año, independientemente de estemos es Cuaresma o no. Para eso, entiendo, se presentó la Cofradía Gastronómica del Bacalao, a la que acompañaron miembros de otras cofradías gastronómicas como la de los Amigos del Olivo de Baena o la del Salmorejo Cordobés, que el próximo 10 de junio apadrinará a la Cofradía Gastronómica del Bacalao.