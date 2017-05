Mayo también florece en la provincia

Isabel Corredor, una vecina de Montoro, no sabría decantarse entre sus trompetos o sus geranios. "Para mí son todas las macetas igual de valiosas, como los hijos, que no puedes elegir entre uno u otro", dice esta mujer que, por tercer año consecutivo, participa en el Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Provincia organizado por la Diputación y la Fundación Viana. Su recinto (calle Antonio Díaz, 9) logró en mayo de 2016 el segundo premio, y "este año lo veo incluso más bonito", asegura mientras finalmente opta por dar más protagonismo a la maceta de trompetos, una "especie de azucenas que se están perdiendo y ya no las encuentras en ningún sitio, ni en los viveros", presume.

Isabel Corredor es una de las protagonistas de este certamen que, emulando el Festival de Patios de Córdoba capital, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, intenta ampliar horizonte y animar a los turistas a descubrir nuevos destinos. Son, en total, 79 los recintos participantes en el concurso que, por primera vez, incluye una categoría específica para rejas y balcones, con 23 participantes. Hay, además, 33 patios y 23 rincones populares, por lo que el número total de lugares visitables ha aumentado un 23% respecto a mayo de 2016, cuando fueron 64.

Las primeras excursiones ya empezaron ayer a llegar a los patios de la provincia con visitantes ávidos de conocer nuevos recintos diferentes a los ya fotografiados en la capital. "Y me han dicho que éste no tiene nada que envidiar a los de Córdoba", dice esta montoreña que cada día cuida con esmero de más de 500 macetas.

En Villanueva de Córdoba, el patio de María de los Ángeles Illescas también participa por tercera vez en el certamen. "Yo he ido a coger aceitunas y cuando he venido de echar el jornal he cuidado de mis macetas antes que poner la comida", decía ayer esta vecina jarota, orgullosa de sus gitanillas, de sus geranios y de sus madriles, que este año "han estado muy bonitos". Las azucenas y las celindas, en cambio, van "con un poco de atraso y no han abierto". Habrá que esperar unos días para apreciar este espectáculo de color y olor.

El dos veces campeón del concurso provincial, Anselmo Córdoba, prepara cada año alguna novedad para que los visitantes vuelvan a su patio, un recinto de carácter industrial ubicado en las antiguas destilerías Duende, en la localidad de Rute. Y este año no podía ser de otra manera: "Hemos incorporado en los barriles una colección de colleras de colores que se utilizan como aderezo para los burros", describía ayer. La colección, como no podía ser de otra manera, ha sido cedida por el presidente de la Asociación para la Defensa del Borrico (Adebo), Pascual Rovira, y es la primera vez que se expone para el público. Y, en segundo lugar, el patio incorpora una colección de 72 esferas vidriadas de color azul añil, con las que Anselmo Córdoba dice hacer "un guiño al Renacimiento".

Los visitantes que llenaron ayer el recinto pudieron encontrarlas esparcidas por la alberca, por las distintas fuentes: "Son como puntos de fuga para la vista", describía el propietario. Las esferas, de barro vidriado, son obra del alfarero de La Rambla Manuel Arroyo. El empresario también ha querido este año aumentar la presencia del "clavel autóctono, ese que huele" y que se ha convertido en la "verdadera estrella de la casa" entre los limoneros, las enredas de yedra y las macetas colgantes.

De Rute, a Montilla, donde otro patio de carácter industrial se incorpora este año al certamen, el del lagar La Primilla, enclavado en los altos de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles: "Además de instalaciones industriales donde se elabora vino y aceite, los lagares tradicionalmente han incorporado la vivienda de los dueños", explica la propietaria, Charo Jiménez. La Primilla fue pionera en la organización de visitas guiadas por sus instalaciones y, durante este mes de mayo, estas explicaciones incluyen, por supuesto, el patio. En su centro se exhibe un trillo adornado con flores y, entre los elementos que lo embellecen, hay un pozo, una prensa antigua manual o una caldera que años atrás se utilizaba para la elaboración del arrope. También hay cántaros, dos medias botas y, sobre todo, muchas macetas. La visita se remata con una copa de vino de la casa, elaborado con uva de la zona de alta calidad de la DO cordobesa.

Otros municipios destacan por lo pintoresco de sus calles y sus plazas. Es el caso de Iznájar, que ha presentado 13 espacios al concurso, la mayoría rincones típicos por los que el Ayuntamiento ha colgado este año cerca de 2.000 gitanillas. Las macetas, tintadas en azul, escalan por los muros encalados de las antiguas viviendas del barrio de la Villa, que además el fin de semana se convertirá en un mercado nazarí. Entre los rincones ya de por sí pintorescos que estos días exhiben su mejor rostro, se encuentran el Patio de las Comedias, la calle La Torre, el paseo de la Constitución o la plaza El Tejar.

Tampoco habría que perderse este año la calle Pozo Fuente, en Cañete de las Torres, que el año pasado obtuvo el tercer premio en la categoría de rincón y que vuelve a exhibir esta primavera todo su tipismo, resultado de la profunda renovación a la que fue sometido este barrio humilde, conocido también como Huerto del Francés. El año pasado, con la opinión de los vecinos, el Ayuntamiento acometió unas obras para mejorar el entorno, cambió el pavimento e instaló numerosas macetas. No falta, por supuesto, el pozo que da nombre al entorno.

Hay otros muchos paraísos en la provincia, y la ruta puede llevar hasta la Campiña o hasta el Valle del Guadalquivir, Los Pedroches o el Alto Guadiato, de El Carpio a Castro del Río, donde el barrio de la Villa luce especialmente vistoso estos días. El visitante se deja llevar por este ramillete de calles blancas y estrechas ribeteadas por las macetas que los vecinos cuidan con mimo. La calle Los Dolores -en 2015, uno de los premios de rincones típicos- ofrece una bella perspectiva, quintaesencia de lo que cualquier turista podría identificar con lo típicamente andaluz: suelo empedrado, farolas de forja, muros blancos, aluvión de macetas. Atrás queda el arco de la calle Agujero, rumbo a la calle Estrella.

En el número 23, los antiguos portones de la casa Mendoza, antigua vivienda señorial del siglo XVI situada en la parte más alta del núcleo, invitan a entrar. Una erguida palmera despunta sobre los tejados, a cuya sombra crecen jazmines y buganvillas. Si pega el sol, la pérgola ofrece un refugio. Sólo hay que dejarse llevar porque estas creaciones tienen fecha de caducidad: permanecerán abiertas sólo hasta el 14 de mayo, un día a partir del cual quedarán para el disfrute exclusivo de sus propietarios.