Mandatos sobre elalambre

A pocos meses de cumplirse el ecuador del presente mandato, Obejo se convertía el martes en el primer municipio de la provincia en vivir un cambio de gobierno. La moción de censura impulsada por el Partido Popular y la Unión de Cerro Muriano Independiente (UCMI) lograba relevar en la Alcaldía del municipio de Sierra Morena a la socialista Dolores López, ya en la oposición. Ha sido el primer cambio, pero previsiblemente no el último que experimentarán los municipios cordobeses en el presente mandato como consecuencia de la fragmentación que dejaron las elecciones de mayo de 2015 en un buen puñado de municipios. el Día repasa a continuación en qué situación se encuentran aquellos ayuntamientos con difíciles equilibrios de fuerzas.

ADAMUZ

Adamuz dio la gran sorpresa en junio de 2015: los vecinos se quedaron boquiabiertos después de que el socialista Manuel Leyva no llegara a jurar el cargo de alcalde tras recibir el mayor número de votos la independiente Manuela Bollero (Decida) -los dos de su grupo, los dos del PP y el de IU-. La coalición de izquierdas rompía así el acuerdo suscrito entre PSOE e IU a nivel provincial pese a que los socialistas se habían quedado a 21 votos de la mayoría absoluta. Tras 20 años en el cargo, Leyva pasó a la oposición.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? "Hemos cambiado todo en el Ayuntamiento", defendía el viernes Bollero, quien aseguraba que el tripartito se mantiene con buena salud. "No tenemos ningún problema", añadía escuetamente, porque gobernar Adamuz -comparaba- "no es gobernar un país", y aquí las diferencias políticas, casi antagónicas, se superan. Desde su llegada a la Alcaldía, el Pleno ha aprobado dos presupuestos y negocia ya las cuentas de 2017. También ha habido modificaciones de ordenanzas.

CARCABUEY, CARDEÑA Y CASTRO DEL RÍO

Carcabuey, Cardeña y Castro del Río centraron después de las elecciones la negociación entre las cúpulas provinciales de IU y PSOE. El motivo: la coalición de izquierdas necesitaba del respaldo de los socialistas para conseguir estas tres alcaldías. Pese a la desconfianza inicial tras lo ocurrido en Cardeña en el mandato anterior -gobernó el PP, la lista menos votada, gracias al PSOE-, la política de no agresión se mantuvo y después de un año y medio existe estabilidad.

En el caso de Cardeña, recuperó la Alcaldía Catalina Barragán, mientras que en Carcabuey y Castro del Río la coalición de izquierdas logró mantenerse y, por el momento, existe entendimiento para sacar los proyectos adelante. En Carcabuey, por ejemplo, los presupuestos del año pasado se aprobaron por unanimidad.

FUENTE PALMERA

La ingobernabilidad en que quedaron numerosos ayuntamientos después de las últimas elecciones municipales debido a la fragmentación quedó en evidencia por primera vez en la Colonia en marzo del año pasado, cuando la oposición tumbó la propuesta de presupuesto presentada por el equipo de gobierno, de IU, con sólo cuatro de 17 concejales. Votaron a favor los dos ediles del grupo Olivo; en contra se posicionaron los cinco concejales del PSOE, los tres de la agrupación de electores Jóvenes por la Colonia, los dos del PP y la concejala no adscrita, que concurrió a las elecciones en la papeleta de IU. En suma, seis votos a favor y 11 en contra, lo que abocó al municipio de la Vega a la ingobernabilidad y dejó al alcalde, Francisco Javier Ruiz, con las manos atadas. Cualquier situación puede ocurrir de aquí a mayo de 2019, aunque poco a poco se dan pasos adelante.

"El municipio ha avanzado en un año y medio mucho más que en los últimos 12 años. La partida de Bienestar Social ha llegado a 150.000 euros por poner un ejemplo, han trabajado 156 empresas en obras, servicios, suministros...", respondía el regidor el pasado diciembre durante un encuentro digital con los lectores en la redacción de este periódico. El debate y los acuerdos, en esta situación, son imprescindibles.

MONTILLA

El 24 de mayo de 2015, el PP de Federico Cabello de Alba ganaba las elecciones en Montilla, pero al mismo tiempo se convertía en el gran derrotado de las elecciones: obtenía los mismos ediles que el PSOE (siete) y sólo uno más que IU, por lo que el entendimiento entre las fuerzas de izquierdas era cuestión de días. Así, lo que no fue posible durante el primer mandato de Cabello de Alba sí ocurrió en la que iba a ser su segunda etapa: un cogobierno entre PSOE e IU, con el socialista Rafael Llamas como primer edil.

Ambas formaciones daban por cerrado el proceso de negociación sólo un día antes del debate de investidura, con un reparto de las áreas de gestión totalmente igualitario, de forma que a un edil socialista le sigue desde entonces otro de IU. Y lo cierto es que desde entonces el cogobierno mantiene una posición unitaria en los asuntos fundamentales, y es habitual ver a concejales de ambos grupos compartir espacio público. Y ello pese a la férrea oposición que ha mantenido el PP en materias tan delicados como las obras de remodelación de la calle Corredera, que el cogobierno ha sabido capear. En este tiempo, además, el equipo ha sacado adelante en tiempo y forma asuntos fundamentales para la vida del municipio como los presupuestos o las ordenanzas fiscales, ajenos a las discusiones que desde entonces han enturbiado la vida política autonómica y nacional. Está por ver si, cuando se acerquen los comicios de mayo de 2019, la sintonía se mantiene o surge ruido de fondo.

OBEJO

El popular Pedro López se convertía el pasado martes en alcalde obejeño tras una moción de censura en la que ha contado con los dos concejales de la UCMI, una agrupación independiente con la que los populares ya han vivido algún que otro desencuentro. Pese a los precedentes poco halagüeños, los seis concejales imponían su fuerza a los cinco del PSOE y levantaban del sillón de mando a la socialista Dolores López, que tras la votación abandonaba la sala de plenos junto a su equipo mientras el nuevo regidor juraba su cargo sobre la Constitución.

El Pleno dibujó, al menos en lo político, dos mitades no ya irreconciliables, sino nada dispuestas a abrir cualquier tipo de diálogo sobre los asuntos de interés para los vecinos: durante la tensa sesión ni siquiera hubo miradas cruzadas entre los dos bandos. El coordinador de Política Municipal del PSOE y delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, afirmaba hace unas semanas que esta decisión iba a tensar la normalidad política en los ayuntamientos cordobeses, una clara advertencia a lo que puede ocurrir a partir de ahora en otras localidades con difíciles equilibrios de fuerzas.

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

El candidato de IU en las pasadas municipales y portavoz en el municipio del Guadiato, Pedro Cabrera, calificaba de "histórico" en junio de 2015 el pacto firmado con el socialista José Ignacio Expósito para darle a este último la Alcaldía. Terminaba así un periodo de controversia y profunda inestabilidad política en la localidad que, hasta el momento, se ha mantenido no sin diferencias. Pese a que Expósito ofreció a la coalición de izquierdas entrar en el gobierno municipal, Cabrera y su equipo optaron por quedarse en la oposición por mandato de la militancia.

Y allí continúan, en ocasiones poniéndoselo difícil a los socialistas, que arrebataron la Alcaldía al PP. La crisis más grave se produjo en diciembre de 2015, cuando apenas habían transcurrido seis meses de mandato: los ediles de la coalición de izquierdas declararon ante la opinión pública que se sentían "ninguneados" por Expósito y los suyos, a quienes acusaron de incumplir el acuerdo de estabilidad, entre otros motivos, por negarles datos sobre la situación financiera de las arcas peñarriblenses. "Si no se cambian las formas y se sigue ninguneándonos, pasaremos a la oposición, que es donde estamos sin necesidad de cumplir ningún acuerdo", advirtieron. La sangre no llegó al río y el acuerdo se mantiene, aunque la fragilidad es latente, como lo evidencia el hecho de que IU y el PSOE no se han acompañado en algunas de sus principales iniciativas, como la movilización en Bruselas para exigir el pago del Miner liderada por la coalición.

POSADAS

La localidad de la Vega de Guadalquivir ha sido la primera de la provincia desde los comicios en sufrir un seísmo político, aunque por el momento se mantiene en el gobierno el socialista Emilio Martínez. Pese a que el PP ganó las elecciones, el PSOE y los dos ediles de IU -que concurrían como independientes- llegaron a un acuerdo para evitar que el popular José Manuel Estepa se convirtiera en alcalde. Pero a principios del año pasado saltaba el escándalo: el secretario municipal denunciaba que el primer teniente de alcalde, de IU, habría realizado varias grabaciones de audio a escondidas a él mismo y a diferentes miembros de la corporación, incluso en juntas de gobierno, con el único objetivo de dilapidar la gestión de su compañera de filas. El alcalde decidía entonces romper el pacto de gobierno y mandar a los dos ediles de IU, ya sin el paraguas de la coalición de izquierdas, a la oposición. Pese al compromiso inicial de someterse a una cuestión de confianza, el regidor reculaba más tarde consciente de sus nulas garantías para continuar en el cargo si daba este paso. Y a la oposición, por su parte, no le salen los números para presentar una moción de censura como ha ocurrido en Obejo en aplicación de la ley antitransfuguismo. Y Posadas, mientras tanto, continúa ingobernable.

POZOBLANCO

El próximo mes de junio, el regidor de Pozoblanco, el independiente Emiliano Pozuelo (En Positivo), dará el relevo en la Alcaldía al popular Santiago Cabello, tal y como ambas formaciones acordaron durante las negociaciones para formar gobierno tras los comicios de 2015. En la localidad de Los Pedroches, acostumbrados ya a vaivenes políticos de todo tipo, el cambio en el sillón de mandos se da por hecho, y el propio Pozuelo ha reiterado en numerosas ocasiones que así será: "Está todo perfectamente hablado y bien estructurado, así que no debe surgir nada raro. Si todavía sigo en pie desde el punto de vista político, es porque siempre he sido muy consecuente con lo que he dicho. En Pozoblanco en Positivo somos gente seria. Nuestro reto es poner en marcha en estos dos años el mayor número de iniciativas posibles, aunque el mandato no termina con el relevo en la Alcaldía", dijo hace un año en una entrevista con este periódico.

Durante este año y medio, los ediles de En Positivo y el PP han mostrado una sorprendente unidad en los asuntos más controvertidos para la localidad, como la salida del Ayuntamiento de la Mancomunidad de Los Pedroches, un procedimiento que inició Pozuelo -con 15 años de experiencia política a sus espaldas, procede del PA-, pero que deberá finiquitar Cabello -un recién llegado al municipalismo-.

PRIEGO DE CÓRDOBA

De todos los alcaldes de los municipios mayores de 20.000 habitantes, es la popular María Luisa Ceballos la que está teniendo más dificultades para sacar los proyectos adelante desde el principio del mandato. En mayo de 2015, las urnas dieron por vencedor al PP, aunque con un complejo equilibrio de fuerzas. Con 3.051 votos, el candidato socialista, José Manuel Mármol, obtuvo el 25,98% de los sufragios y seis ediles, uno más que en los anteriores comicios. La lista encabezada por la entonces presidenta de la Diputación fue la más votada, con 5.056 papeletas y diez ediles. A tercera posición bajó el PA de Juan Carlos Pérez Cabello, que pasó de siete a cuatro concejales con 2.022 sufragios, mientras que la agrupación de electores Participa Priego obtuvo 616 votos y un edil. En estas circunstancias, el secretario local del PSOE prieguense, Tomás Delgado, habló entonces de que su partido tenía las "mismas perspectivas" que el PA en 2003, cuando "hubo un pacto legítimo" con el PP que le arrebató a Delgado, entonces candidato, la Alcaldía pese a que había sido la lista más votada.

La posibilidad de un tripartito subrevoló entonces la localidad de la Subbética, pero finalmente se impuso la lógica de la candidatura más votada y Ceballos repetía como alcaldesa. La fragmentación, sin embargo, continúa pesando, como se vio hace pocas semanas durante el Pleno que aprobó los presupuestos municipales para el presente ejercicio, que llevaban en negociación desde noviembre. La oposición optó por abstenerse en bloque y permitir que el equipo de gobierno sacara adelante las cuentas, aunque los reproches fueron muchos por parte de todos los portavoces e, incluso, el líder del PSOE, José Manuel Mármol, llegó a tildar de "familia siciliana" al equipo de gobierno para enfado de la regidora y de su equipo. Cualquier cosa puede ocurrir en Priego antes de mayo de 2019, y más después de los acontecido en Obejo.