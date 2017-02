La Junta recupera el plan de talleres de empleo con 4,9 millones de inversión

Las escuelas taller y talleres de empleo son programas mixtos de empleo y formación cuyo objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de los desempleados -jóvenes menores de 25 años y mayores de 25 años, respectivamente-, con la mejora de sus condiciones para trabajar. Se trata de proyectos de carácter temporal en los que se alternan la formación con el trabajo productivo y en los que los participantes adquieren la formación profesional y la práctica laboral necesaria a través de un contrato, realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social. Pues bien, en los últimos "cuatro o cinco años", la Junta no los ha ofertado, según expuso ayer la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín. Sin embargo, se trata de una situación que ahora ha cambiado porque de nuevo la Administración autonómica los va a convocar y para ellos hay consignados una partida de 4,9 millones de euros, según consta en la resolución para la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva. Crespín presentó la bases de la convocatoria a gran parte de los alcaldes de la provincia y, aunque no pudo precisar el número de programas que solicitarán los ayuntamiento, sí que calculó que el número de beneficiarios estará entre las 200 y las 300 personas. Todo depende, de manera evidente, del número de solicitudes que se registren. No obstante, vaticinó que "llegarán muchas peticiones porque venimos de años oscuros para dotar de formación a los parados". Y es que, Crespín no se olvidó en su comparecencia de criticar al Gobierno central y los recortes de los últimos ejercicios, que han sido las causas por las que estas convocatorias no se han podido llevar a cabo. Así, incidió en que "por fin recuperamos unos instrumentos que ayudan a la empleabilidad y que tienen un buen impacto en el territorio". Y llegan ahora, continuó, "después de que la Justicia haya archivado la pieza política de los cursos de formación y a pesar de la discriminación del Gobierno central", por el que "Andalucía que ha dejado de recibir 1.600 millones en políticas de empleo en los últimos años".

Los ayuntamientos que quieran solicitar una de estas escuelas taller para desarrollarlas en sus municipios tienen de plazo hasta el próximo 30 de abril y, según la delegada del Gobierno en su elección "se fiscalizarán proyectos de calidad". A su juicio, este tipo de programas son importantes e incidió en que "la cualificación de los alumnos se tiene que adaptar a la demanda de las empresas". También destacó que este tipo de formación que recibirán los futuros beneficiarios servirá para "cualificar a los jóvenes y también para el reciclaje" de las personas de mayor edad.

Según la información facilitada por la Junta, la nueva normativa de formación y empleo presenta novedades. Entre ellas, se establece la tramitación en régimen de concurrencia competitiva, por lo que se fijan una serie de criterios objetivos para la valoración de los proyectos, que garantiza la igualdad en el acceso a estos fondos, y una única forma de pago de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total. La Junta detalló que la nueva norma mejora el proceso de selección del alumnado y del personal que imparte las acciones formativas. y establece la justificación de la ayuda, en el caso de entidades locales, mediante certificado del interventor de dicha administración pública. Estos proyectos, además, tienen un año de duración y deben desarrollar productos o servicios de utilidad pública o de interés social, que posibiliten a los alumnos la realización de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional para el empleo que reciben, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.