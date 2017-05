La Junta llama a actuar a la autoridad laboral por el "sexismo" en los uniformes

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, recordó ayer, respecto al despido de unas empleadas de una gasolinera de La Carlota por no vestir minifalda que el uniforme "no puede vulnerar los derechos de imagen de una mujer ni puede ser sexistas". "La uniformidad que a veces te piden no puede vulnerar los derechos de imagen de una mujer, ni pueden ser sexistas de ninguna manera de las maneras", señaló Sánchez Rubio. Así, sostuvo que si se "vulneran" los derechos de una mujer y se impone "una uniformidad de carácter sexista hay que intervenir desde el ámbito laboral".

En su opinión, la Inspección de Trabajo o la administración laboral "deben de tener los mecanismos para que estas cosas no ocurran". "Si ocurren estos casos, nosotros ofrecemos asesorar, informar y darle los instrumentos para que puedan hacer ese apoyo en su defensa, pero dentro de los cauces normalizados que tiene la estructura laboral de defensa de los trabajadores, también en estas circunstancias", añadió.

La polémica surgió el jueves después de que seis trabajadoras de la gasolinera Aservi denunciaran haber sido despedidas por uno de los socios del surtidor, empresario de la zona, al negarse a llevar uniforme con falda, cuando el atuendo reglamentario consta de un polo, un pantalón y botas.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, anunció ayer que su formación política va a denunciar ante la Inspección de Trabajo los despidos. En un vídeo publicado en su Facebook grabado en la estación de servicio, Rodríguez explicó que la formación morada va a presentar esa denuncia "para que se comiencen las investigaciones sobre lo ocurrido", toda vez que garantizó que si se confirma que los hechos han sido así Podemos Andalucía va a ofrecer su apoyo "total" a estas trabajadoras. Es "absolutamente lamentable que haya empresarios que piensen que sus trabajadoras no son sólo mano de obra, sino que también son un reclamo publicitario".

La secretaria de la Mujer de CCOO de Córdoba, Mar Ávalos, también reclamó a la Inspección de Trabajo que investigue el caso, mientras que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) está asesorando "sobre los pasos a seguir" en el ámbito jurídico a estas seis empleadas que, según CCOO, fueron acosadas por uno de los dos socios que regentan la gasolinera.

Al margen de la polémica, una trabajadora de la gasolinera defendió ayer que va "a gusto" con la indumentaria por el calor y porque además lleva mallas debajo. Así lo declaró a los periodistas, a quienes manifestó que no le parece una ropa sexista "porque no es una minifalda". "Llevamos mallas debajo y no se nos ve nada cuando nos agachamos", defendió la trabajadora.