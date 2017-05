Intervención insta a decidir sobre los solares de Provicosa sin construir

La Intervención ha instado al cogobierno de la Diputación de Córdoba a "tomar una decisión" sobre los solares adquiridos en su día por la ya extinta Promotora Provincial de Viviendas de Córdoba (Provicosa) y de los cuales la institución provincial "debe un alto porcentaje del valor de su compra". Este requerimiento se incluye en el informe redactado por este servicio sobre el ajuste de saldos contables cedidos por la empresa a a la institución provincial como consecuencia de su liquidación, que fue aprobado por el Pleno de la actual corporación en el mes de noviembre de 2015. En aquella sesión, la institución dio también los primeros pasos para la creación de la llamada Unidad de la Vivienda, un nuevo servicio que asume las prestaciones de la empresa, que finalmente quedó extinguida tras incurrir en cuantiosas pérdidas en los últimos tres ejercicios.

La Intervención insta ahora a "decidir sobre si revertir los solares a los ayuntamientos con los que se firmó contrato de compra con compromiso de construir viviendas" o "bien buscar otras posibles soluciones y proceder al abono a los ayuntamientos de las cuantías pendientes de pago". En el primer caso, el informe advierte de las pérdidas "por el valor de los proyectos de obras y licencias pagadas en su día".

Encinarejo amenazó en enero con ir a la vía judicial si no se construían 24 VPO

El estudio, muy exhaustivo y del que el Pleno de la corporación tendrá conocimiento mañana miércoles, detalla que, en el momento de su extinción, Provicosa tenía un saldo de 3,9 millones de euros de productos en curso. Esto representa los gastos de cada una de las promociones en curso y, fundamentalmente, "la compra de solares y los gastos de los proyectos de obras efectuados, así como las licencias de obras solicitadas y abonadas". En concreto, se trata de un paquete de 36 intervenciones, que incluyen 260.000 euros por un solar en Benamejí; 48.000 euros por otro en Los Blázquez; 112.000 euros en Cardeña; 81.896 euros invertidos en Conquista; 61.679 euros en Hinojosa del Duque o la inversión más cuantiosa, de 607.000 euros por gastos en unos terrenos en Lucena. Esta última cuantía, según detalla Intervención, se pagó al 100% "de una sola vez". También hay solares sin uso en Nueva Carteya -144.000 euros-, Palenciana -40.000 euros-, La Rambla -347.000 euros-, Villaralto -26.000 euros- o El Viso -125.000 euros-.

De entre todos los proyectos pendientes, sin embargo, el más polémico es el previsto en Encinarejo, donde la institución provincial invirtió 329.000 euros para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) que no se han ejecutado. El pasado enero, el alcalde de la entidad local autónoma (ELA), Miguel Ruiz Madruga (PP), llegó a avisar de la interposición de un procedimiento judicial para exigir a la Diputación que construya las 24 viviendas comprometidas a otras tantas familias por medio de Provicosa. Ruiz Madruga recordó que en abril de 2016, hace ya un año, el diputado provincial de Cooperación con los Municipios, Maximiano Izquierdo, aseguró a los afectados que la institución provincial, a través de la Unidad de la Vivienda, iniciaría las obras el pasado ejercicio, lo que todavía no ha ocurrido. Ruiz Madruga presentó alegaciones contra el presupuesto provincial del presente ejercicio, que fueron desestimadas, al comprobar que no contemplaba partida alguna para este proyecto, si bien el presidente de la institución, Antonio Ruiz, se comprometió a "buscar la fórmula administrativa más adecuada".