IU muestra su satisfacción por el resultado de la protesta en el Congreso

El coordinador de Izquierda Unida en Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Cabrera, destacó ayer el espíritu de lucha del Alto Guadiato tras el reciente viaje a Madrid, durante el que su grupo registró una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre los 23 millones del Miner que el Gobierno central suprimió en 2011. "Estamos contentos porque hemos visto que todavía hay espíritu de lucha en la comarca y que hay gente inquieta que está dispuesta a seguir peleando. Nuestro mensaje ha llegado a la ciudadanía y ésta todavía ve la luz", destacó.

Sobre las reuniones mantenidas con responsables del Gobierno central, Cabrera detalló que hubo un encuentro con el vicepresidente de la Comisión del Industria del Congreso, Eduardo Fernández, y con la diputada del PP Isabel Cabezas: "Nos recibió de forma amable, pero nos quedamos anonadados cuando nos dijo que reclamar los 23 millones de euros era un absurdo", se quejó Cabrera. Según contó el dirigente de IU, luego pidió perdón por la palabra, pero insistió en que el municipio no tenía derecho a parte del dinero porque "eran proyectos que no estaban firmados". La firma no se llegó a producir -respondió Cabrera- porque el Gobierno central de forma unilateral, en diciembre de 2011, "dejó a esta comarca sin estos fondos".

Durante el encuentro, los portavoces de IU insistieron en que los 23 millones de euros son necesarios "para la reconversión" de la comarca y para la mejora de infraestructuras. "También preguntamos por qué se está importando carbón de otros países teniendo aquí, a lo que simplemente respondió esbozando una sonrisa y se limitó a decir que estaba en desacuerdo con muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno sobre este tema, ya que él es del Bierzo", relató Cabrera. En cuanto a la interpelación por escrito, la respuesta debe estar en 30 días.