IU se movilizará para exigir a la Junta la ejecución de las obras de la A-3133

El alcalde de La Rambla, Alfonso Osuna (IU), anunció ayer acciones reivindicativas para exigir a la Junta de Andalucía que ejecute "de una vez por todas" las obras de reforma de la carretera A-3133, que la Consejería de Fomento llegó a licitar en 2010 con Rosa Aguilar al frente. "Siete años más tarde, seguimos esperando y por las buenas no nos escuchan", lamentó el regidor durante una comparecencia en la sede local de IU. El pasado 8 de febrero, el grupo parlamentario de IU interpeló al actual consejero del ramo, Felipe López, sobre este proyecto. Pero la respuesta del mandatario no fue satisfactoria: ya que el tránsito de vehículos ha disminuido del millar diario, la intervención "no es preferente".

El Ayuntamiento rambleño ya ha aprobado mociones dirigidas a la Delegación de Fomento y presentó alegaciones contra el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Todo esto, sin embargo, ha resultado infructuoso, lamentó el alcalde. La opción ahora es pasar a la acción, con movilizaciones que podrían incluir el corte de la carretera o una manifestación, advirtió. Osuna incidió en que la reivindicación no es por una obra meramente estética, sino de seguridad. Así, denunció que en episodios de fuertes precipitaciones como el acaecido el pasado fin de semana, cuando una tromba dejó 60 litros por metro cuadrado, se anega el polígono Los Alfares, colindante con la A-3133, debido al deficiente sistema de conducción pluvial.

El plan original de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía era dar un aspecto más urbano al acceso al municipio, con la mejora y reordenación de accesos desde la A-3133. Esta entrada al municipio da servicio al tráfico que proviene de la autovía A-45 (Córdoba-Antequera) y a los que visitan la ciudad desde Fernán Núñez, Montilla o Aguilar de la Frontera. Se trata de una entrada al municipio de carácter industrial, con multitud de accesos al polígono Los Alfares y a servicios municipales como la piscina.

La actuación, que llegó a adjudicarse el 26 de julio de 2010, incluía la ampliación de los carriles existentes y la construcción de una mediana entre ellos. Según el proyecto, también contaría con un acerado a lo largo de la vía en el lado más urbanizado del polígono industrial. El nuevo bulevar iría alumbrado en toda su longitud con farolas dobles en la mediana, mientras que la mejora de los accesos al polígono industrial se llevaría a cabo mediante la construcción de dos nuevas glorietas. Para el uso y disfrute de los ciudadanos rambleños, además, se incluyó un carril bici desde la carretera A-386 de 710 metros de longitud. Otras obras proyectadas fueron la instalación de un nuevo colector bajo el acerado para las aguas pluviales y también la reposición de la señalización, el balizamiento y las defensas adaptadas a la nueva vía. Nada se ha ejecutado.