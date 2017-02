IU pide ampliar al 80% la financiación no condicionada de la Ley Cooperación

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, pidió ayer que se aumente al 80% la financiación no condicionada del Plan de Cooperación Municipal de la Junta de Andalucía, que actualmente dedica a esta partida el 45,45%. Maíllo lanzó esta propuesta en el Foro de Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces de IU Andalucía en Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -en un acto que se celebró en la capital cordobesa y reunió a más de 60 representantes municipales de la comunidad autónoma- donde criticó que la Junta "ha presumido de que el Plan de Cooperación Municipal es de 1.056 millones de euros", de los cuales 480 millones son de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica). Así, explicó que el 45,45% "son financiación no condicionada que se da a los ayuntamientos para gastarlo en lo que quieren" y avanzó que también piensa plantear el aumento hasta el 80% de este tipo de financiación, llegando a 844 millones de euros. Para Maíllo, este incremento no supondría aumentar la dotación del Plan de Cooperación Municipal, aunque sí implica su reorganización. El dirigente de IU planteó esta reorganización en varias fases y, a su juicio, en la primera de ellas se debería repartir el 80% de la parte del plan que corresponde a fondos de la Junta, 759 de los 1.056 millones con los que está dotado. "Eso supondría aumentar unos 280 millones de euros más de lo que ahora mismo da la Patrica para financiación no condicionada", anotó.

El coordinador general de IU Andalucía también criticó a la Junta por las concesiones de los planes de empleo, ya que están creando "dificultades" en algunos consistorios, debido "al sentido burocrático tan paralizado" con el que fijan los criterios de concesión de estas ayudas. Maíllo aseguró que algunos ayuntamientos están "desbocados", debido a "unas interpretaciones de la orden y las subvenciones que están haciendo que se llame a devoluciones a numerosos ayuntamientos que no están justificadas".