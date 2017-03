IU denuncia una prórroga del IPBS a la Fundación Guadalquivir

El grupo de IU en la Diputación de Córdoba presentó ayer en el registro de la institución provincial un escrito para manifestar su "disconformidad" con la decisión adoptada por el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de ampliar el plazo del periodo de ejecución del proyecto de la Fundación Guadalquivir Futuro que fue subvencionado por dicho organismo. La diputada provincial de IU e integrante del consejo rector del organismo, Ana María Guijarro, explica en su escrito que en el último consejo rector extraordinario del IPBS, celebrado el 21 de marzo, se concedió la ampliación del período de ejecución.

Y ello pese al estudio de los informes de la gerencia emitidos en las distintas comisiones de seguimiento del citado convenio, que establecen "el posible incumplimiento de las principales características del mismo como son el número de contratos a realizar y la titulación requerida para las personas contratadas, así como la falta de justificación suficiente por parte de la entidad beneficia de esa circunstancia". De ahí que "la ampliación del plazo concedida no ha lugar", concluye la diputada de IU, que forma parte del cogobierno provincial.

"La solicitud realizada por la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro -añade la diputada- basada en la saturación en la programación anual de esta entidad, y más en estos últimos meses, y de los últimos acontecimientos en los que está inmersa, no justifica ni mínimamente la necesidad de tal ampliación de plazo para su ejecución, puesto que el contenido del convenio ha sido claro en todo momento". IU recuerda que "las contrataciones se han llevado a cabo en número superior al recogido en el propio convenio", por lo que dice "no entender cómo no se han realizado la totalidad de los talleres en el plazo establecido para ello, cuando en ningún momento han denunciado dificultades para su correcta ejecución".

Así, IU concluye que "la ampliación del plazo concedido para la ejecución del convenio supondría el respaldo a una situación anómala", y con la que la consejera de IU "no está conforme". La subvención a la Fundación Guadalquivir, afín al PSOE y cuyos directivos se encuentran investigados por la Justicia, asciende a de 40.000 euros.