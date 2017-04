IU califica de "incumplidora" a la empresa gestora de la piscina cubiertaLa fiesta de las cruces contará este año con la participación de 25 recintos

La empresa Global Sport Group 4 SL será elegida la próxima semana, con casi total seguridad, como adjudicataria para el servicio de actividades deportivas en la piscina cubierta de Puente Genil hasta 2023.

Fueros varias las empresas las que se interesaron por la concesión, resultando en primera instancia elegida la firma Ebone SL, con la mayor puntuación. Sin embargo, al ser requerida para la entrega de documentación complementaria, esta entidad renunció y se retiró del proceso, por lo que el Ayuntamiento requirió a la firma Global Sport Group SL -actual concesionaria y con la segunda máxima puntuación- para que presente la documentación, una petición ratificada en el transcurso de un Pleno extraordinario y urgente. Una sesión que no estuvo exenta de polémica, ya que el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, calificó a esta empresa de "incumplidora" y dijo que "ni tan siquiera debía haber tenido la oportunidad de presentarse" a este procedimiento. "El equipo de gobierno no ha actuado con diligencia, sobre todo, porque la concesión acabó en septiembre, se han incumplido los plazos y además hay trabajadores a los que esta empresa les debe tres nóminas", dijo Sánchez, que tildó de "chapuza" el proceso de concesión y anunció que su grupo municipal no participaría de la misma.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), por su parte, recordó que la convocatoria del Pleno obedecía al cumplimiento de lo establecido en el procedimiento ante la renuncia de la empresa que había obtenido mayor puntuación.

El Ayuntamiento de Pozoblanco presentó ayer la programación del Mayo Festivo de la ciudad. La concejala de Cultura, Rosario Rossi (En Positivo), señaló que "las verbenas tradicionales estarán acompañadas por la programación cultural que hemos diseñado para el Teatro El Silo". Rossi destacó la colaboración del Ayuntamiento con todos los eventos festivos del calendario de este mes, que comienza con las cruces de mayo el próximo fin de semana. La de las cruces es una fiesta que va a más en los últimos años en Pozoblanco y son en torno a 25 cruces las que vienen participando cada año. El plazo de inscripción continúa abierto y la fiesta se celebrará entre el 28 de abril y el 1 de mayo.

Pozoblanco vivirá, por un lado, la Feria y Fiestas de San Gregorio que, en esta edición, se desarrollarán bajo el marco del nuevo entorno de la ermita. El presidente de la Cofradía de San Gregorio, Liborio Cabello, aprovechó la ocasión para pedir al equipo de gobierno que, en próximas ediciones, "se restaure el tradicional arco" que antiguamente acompañaba todos estos días festivos.

Días más tarde, será el turno de San Isidro, unas fiestas que destacan por su sencillez que se celebran desde mitad del siglo XXV. Como cada año, estarán acompañadas por la celebración de las célebres Muñecas de San Isidro y finalizarán con la tradicional quema del corcho el 12 de mayo. Los días finales del mes de mayo -en torno al 24- será el turno de las Fiestas de María Auxiliadora en la barriada de los Salesianos.