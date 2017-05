IU reclama al Gobierno que permita remunicipalizar los servicios de bienestar social

Izquierda Unida continuará en las próximas semanas su lucha por mejorar los servicios de asistencia social. La diputada provincial de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Ana Guijarro, avanzó ayer que la coalición de izquierdas presentará en los plenos de los municipios donde cuenta con representación mociones para demandar al Gobierno que permita la remunicipalización de los servicios de bienestar social. Guijarro lamentó que estas prestaciones se han externalizado y que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año vuelven a limitar la incorporación de personal laboral al sector público.

Para IU, esto supone "un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas, bien sean ayuntamientos o comunidades autónomas, en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores". Es más, según IU, esto dificulta que los ayuntamientos puedan contratar directamente "a los trabajadores que prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad". Para la diputada provincial, esta situación "es un ataque a los municipios que quieren hacer de lo público no la excepción, sino la regla".

Hay residencias "sin uso y cerradas" pese a que están "hasta con las sábanas puestas"

La parlamenaria andaluza Elena Cortés, por su parte, informó de que en una reciente reunión con concejales de IU de servicios sociales han constatado que existen retrasos de hasta nueve meses en la valoración de la dependencia, cuando la ley establece un máximo de seis. "Esto da cuenta del nivel de paralización por el déficit de técnicos y por la falta de voluntad política", criticó Cortés. También advirtió de casos de dependientes que han sido valorados pero que no disfrutan de ayudas "porque no hay aportación por parte del Gobierno central, obligado por Ley a aportar el 50% aunque no llega ni al 25%". Tuvo igualmente palabras para la Junta, a la que acusó de "racanear" en este asunto. "No puede haber gente esperando y en situaciones extremas", advirtió la parlamentaria.

Otra preocupación para IU es la existencia de infraestructuras de asistencia a mayores o dependientes "cerradas y sin uso pese a que algunas tienen hasta las sábanas puestas", como ocurre en Nueva Carteya o en Carcabuey. "Es un disparate lo que está pasando, pues obliga a las familias que lo necesitan a pagar a pulmón estos servicios", dijo Cortés.

El secretario de Organización de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, advirtió por su parte de que los trabajadores de la dependencia se encuentran en una situación "cada vez más precaria", lo que se refleja -argumentó- en el hecho de que el gasto social en España apenas alcanza el 17,6%, mientras que en el conjunto de Europa ronda el 20%.