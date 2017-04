Grietas en la casa palacio

Las grietas empiezan a aparecer en el Palacio de la Merced. Y no es que el Patio Barroco, símbolo de la institución, se haya cuarteado en los últimos días, o que el reluciente altar barroco de la iglesia vaya a venirse abajo. Me refiero a grietas figuradas, internas, que empiezan a aparecer entre los socios de gobierno y que en el Pleno ordinario de abril, celebrado el pasado miércoles, dejaron al PSOE en minoría y, por primera vez desde que arrancó el mandato, no fue capaz de sacar una proposición. Enfrente se posicionó IU, en otras ocasiones gran defensor de las medidas lanzados por los diputados socialistas y pieza clave para que el puzzle del cogobierno funcione; entre los de sus propias filas, fuera de micro, habían surgido ciertas críticas por el hecho de que las políticas de la coalición de izquierdas habían quedado desdibujadas en el cogobierno. Ahora, parece, el idilio de estos dos primeros años empieza a resentirse.

Ha sido en este caso la política nacional la causante del distanciamiento. Y, en concreto, una proposición defendida por la vicepresidenta Ana Carrillo, responsable de Desarrollo Económico, para instar al Gobierno central a realizar una mayor inversión en Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del presente ejercicio. La moción, en concreto, pretendía instar al Ejecutivo central a "desistir" de la "permanente discriminación a Córdoba y a Andalucía en el reparto de los recursos destinados para inversiones y a la creación de empleo" en las cuentas públicas.

Quizás a final de mandato, para resanar las fisuras, haga falta algo más que masilla

El grupo socialista se negó a admitir una enmienda a la totalidad presentada por IU -y que también iba a respaldar Ganemos-, por lo que los diputados de la coalición de izquierdas optaron por votar en contra de la proposición de Carrillo. El portavoz del PP, Andrés Lorite, defendió por su parte que las de 2017 son unas cuentas estatales "realistas" y que ponen el énfasis "en el gasto social", por lo que, como era previsible, votó en contra de la proposición. José Luis Vilches, de Ciudadanos, que inicialmente había presentado una moción sobre la misma materia, optó por retirarla y se posicionó en contra, al igual que Ganemos.

La representante de la agrupación de electores, María de los Ángeles Aguilera, rechazó la propuesta del PSOE por entender que, junto al PNV, habían respaldado en su momento la ley estatal sobre el techo de gasto, que estaría detrás de muchos de los males que atenazan a las políticas sociales. La gran incógnita era qué harían los tres diputados de IU, que hasta el momento habían mostrado un respaldo casi férreo a las posturas del PSOE. Hasta ahora, como se comprobó en el Pleno, pues la coalición de izquierdas votó en contra.

Hubo, de hecho, un rifirrafe entre Carrillo y el portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, a quien la primera identificó como integrante de "Unidos Podemos, Podemos, Izquierda Unida", o lo que sea, con unas formas que poco debieron agradar al diputado provincial de Agricultura y Caminos Rurales. Carrillo, de hecho, se mostró más crispada de lo que acostumbra, quizás consciente de que el rechazo a su proposición supone un varapalo a las tesis que el PSOE provincial está defendiendo en toda la provincia y que ahora, de sopetón, son rechazadas en la institución donde gobierna. De hecho, el propio presidente de la Diputación y secretario de Organización de los socialistas cordobeses, Antonio Ruiz, insistió aquella misma tarde ante la mesa comarcal de su partido en la misma idea, en que los cordobeses son "permanentemente maltratados por el Gobierno de España con unos PGE que son un castigo para Andalucía y para la provincia".

Atrás quedaron aquellos tiempos en que los presupuestos de la casa palacio salían adelante con una unanimidad histórica, como entonces presumió el cogobierno. Corría diciembre de 2015, ¿lo recuerdan? En el debate presupuestario de 2017, el pasado diciembre, en cambio, el PP se descolgaba y votaba en contra. Quizás para las cuentas de 2018, para resanar las grietas, haga falta algo más que una simple masilla.