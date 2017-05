El Gobierno reconoce que no ha concedido ninguna ayuda del tercer Plan de la Minería

El Gobierno central ha reconocido que "hasta la fecha no se han concedido subvenciones a ninguno" de los seis proyectos presentados al tercer Plan de la Minería (2013-2018) por tres municipios del Valle del Guadiato, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Fuente Obejuna, y por 7,1 millones de euros. Es la respuesta que el Ejecutivo ha dado a la pregunta del diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado acerca de "los proyectos que han presentado los municipios de la cuenca minera del Guadiato para acogerse a los proyectos excepcionales que establece el tercer Plan de la Minería". Junto a esta pregunta, Hurtado también ha solicitado al Ejecutivo central conocer "cuáles son estos proyectos, qué inversión y subvención requieren", además de información de si "se ha concedido alguno de ellos", su importe, su concepto y calendario de ejecución". En la misma pregunta, Hurtado cuestiona al Gobierno si tenía previsto "rectificar la exclusión de esta cuenca minera en el reparto de los Fondos Miner" y si "se va a compensar a esta cuenca minera por el daño causado durante estos últimos años por la no ejecución de los compromisos ya adquiridos en el segundo Plan de la Minería".

La respuesta del Gobierno central, según Hurtado, es que "los proyectos y solicitudes de subvención presentadas por los municipios de la cuenca minera del Guadiato son, en el caso del Ayuntamiento peñarriblense, para la construcción de 10.000 metros cuadrados de naves industriales en el polígono industrial El Antolín, para lo que ha solicitado un importe de dos millones de euros". En el caso del Consistorio de Belmez, el Ejecutivo señala que ha pedido subvenciones para tres proyectos: la urbanización de la unidad de actuación UA-R4 en la ampliación del polígono industrial San Antonio -por más de un millón de euros-, el laboratorio de la Escuela Politécnica -915.178,08 euros- y la restauración, recuperación y puesta en producción de las escombreras de la explotación minera a cielo abierto Corta Cabeza de Vaca -139.298 euros-. Mientras, el Ayuntamiento de Fuente Obejuna ha pedido subvenciones al amparo del tercer Plan de la Minería para mejoras de infraestructuras complementarias de los polígonos del municipio -por un millón y medio de euros-, y también de infraestructuras viarias y de telecomunicación rural de apoyo a los polígonos industriales de la localidad, por el mismo valor.

En su respuesta, el Gobierno reconoce que "hasta la fecha no se han concedido subvenciones a ninguno de ellos" y añade que "no es necesaria ninguna rectificación en el Plan de la Minería 2013-2018, ya que no se deja fuera a la comarca del Guadiato".

Sin embargo, ante estas respuestas Hurtado consideró ayer que "la exclusión de los municipios del Guadiato de los Fondos Miner es una realidad por la vía de los hechos", pues "ni se les asignan fondos como cuenca minera, al ser injustamente excluidos del tercer Plan de la Minería 2013-2018, ni se les ha aprobado ningún proyecto de inversión con carácter extraordinario".