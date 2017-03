La Fundación Prode gestiona ya la residencia de gravemente afectados

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo ha aprobado de forma definitiva la adjudicación de la gestión de la residencia de gravemente afectados y de la unidad de estancia diurna a la Fundación Prode, una vez que dicha fundación ha cumplido las condiciones impuestas a realizar tras la aprobación inicial que se realizó el pasado mes de febrero. Este punto fue aprobado en una sesión extraordinaria del Pleno municipal con el voto a favor del PSOE, IU, PP y UDPñ.

El alcalde del municipio, José Ignacio Expósito (PSOE), señaló que "tras la adjudicación provisional la empresa tenía 10 días para presentar toda la documentación que recogían los pliegos y una vez que se ha hecho entrega de esta documentación, y hemos comprobado que es correcta hemos procedido a la adjudicación definitiva para poder poner en funcionamiento la residencia lo antes posible", sentenció.

Respecto a la apertura de la residencia, Expósito sentenció que "queremos ser cautos tanto en lo que respecta al número de plazas como en esa fecha de apertura. En conversaciones con la Junta de Andalucía es verdad que hemos barajado fechas, pero hasta que no firmemos el convenio de concertación de plazas con la Administración autonómica no queremos dar ni la fecha ni el número de esas plazas".

Y respecto a esa concertación de plazas, Expósito insistió en que el compromiso de la Junta es que sea un número de plazas que haga viable la gestión de la misma. "No tendría sentido que fuera un número de plazas pequeño y que la empresa perdiera dinero, este tema lo hemos abordado con la Consejería de Bienestar Social y ellos son conscientes, y nos plantearon que el número de plazas va a ser suficiente para que sea rentable para la empresa desarrollar la gestión y no tengamos ningún problema".

Expósito sí incidió en que desde la Consejería de Bienestar Social se les está animando a que le den la mayor celeridad a este proyecto. "Ese es el motivo por el que hemos celebrado el Pleno extraordinario para conceder de forma definitiva la gestión y no hemos querido esperar al ordinario, por no perder tiempo. No podemos olvidar que dependemos del presupuesto de la Junta de Andalucía y mientras tenga recursos tendremos posibilidades, pero si agota los recursos de este año, lógicamente nos quedamos sin esa posibilidad", dijo el regidor municipal.

El alcalde recordó que "nos quedaba llevar a cabo la adjudicación de la gestión, que ya ha quedado solventada, y por otro lado la reparación de los daños producidos por actos vandálicos; en el momento que estén reparados tendremos la visita de los técnicos y el compromiso de la Junta es que sea de manera inmediata, para que puedan certificar y dar la acreditación, que sería el último requisito para poder firmar el convenio y abrirla".