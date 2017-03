Embargan al alcalde y un exedil de IU condenados por acoso laboral

El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ha dictado un auto de ejecución provisional en el que ordena el embargo de los saldos de titularidad del alcalde de Posadas, Emilio Martínez (PSOE), y del exconcejal Daniel García Arrabal (IU), tras una sentencia condenatoria por supuesto acoso laboral sobre un trabajador municipal.

Según fuentes judiciales, a principios de enero se inició la ejecución de la sentencia y se solicitó al Ayuntamiento maleno y los dos procesados los bienes para embargar, pero se denegó, dado que "los bienes del Consistorio son inembargables", destacan. Sin embargo, a mediados del mes de febrero se ha realizado otro auto de ejecución de la sentencia sobre las personas físicas, en este caso concreto sobre los dos citados, de manera que "se han embargado sus saldos bancarios, la devolución de Hacienda y el coche de cada uno", según precisan las mismas fuentes. No obstante, apuntan que la ejecución está recurrida, al ser provisional el auto, de modo que "hasta que no haya una resolución firme no se hace entrega de lo recabado al trabajador afectado".

Mientras tanto, las citadas fuentes detallan que el empleado ha recurrido la sentencia condenatoria del caso y está pendiente de resolver por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.