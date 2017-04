Elorza acusa al "aparato" del PSOE de cerrar las sedes locales a Sánchez

Más de un centenar de militantes llegados de municipios cercanos se dio cita ayer en el Cinestudio Municipal de Cabra para asistir al acto organizado en favor de la candidatura de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, donde los diputados Odón Elorza y María Luz Martínez dieron a conocer las líneas maestras del documento sobre el proyecto político del exsecretario general, bajo el título de Por una nueva socialdemocracia. Una cita a la que asistieron militantes locales, como el secretario general de la Agrupación egabrense, Antonio Jesús Caballero, o la ex alcaldesa, Dolores Villatoro, así como antiguos cargos socialistas a nivel provincial como la ex delegada de Educación de la Junta en Córdoba Antonia Reyes. Con ello se pone de manifiesto que gran parte del actual aparato socialista cordobés, además de cargos orgánicos del partido, apoyan la candidatura de Susana Díaz, tal y como demostraron cuando muchos de ellos -desde la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, o la de Educación, Esther Ruiz, o el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz- acudieron a finales del pasado mes de marzo a Madrid para arropar a la presidenta de la Junta en el anuncio de convertirse en la próxima secretaria general del PSOE.

Durante su intervención, Elorza puso de manifiesto "la fractura existente en el partido" a causa de la "falta de democracia interna" impuesta por la actual gestora, a la que también Martínez acusó de confeccionar un "calendario a medida" de la candidatura de Susana Díaz. "Queremos resituar al PSOE en la izquierda", así como llevarlo a "una transformación" que devuelva a la militancia "la capacidad de decisión".

El diputado socialista por Guipúzcoa afeó al "aparato" socialista en Andalucía por "negar el uso de las casas del pueblo" para actos de campaña como el de ayer, mientras que "sirven para celebrar reuniones con el objetivo de intoxicar a un grupo de jóvenes socialistas" justificando "el derrocamiento de Pedro Sánchez en octubre", en clara alusión a la reciente filtración de una grabación donde el número dos de la gestora y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, relacionó a miembros de la bancada socialista en el Congreso e incluso al líder nacional de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, con los movimientos para el cese de Sánchez.

"Hemos notado una tremenda ilusión en la militancia", declaró la diputada socialista por Palencia, María Luz Martínez, que se mostró convencida de que el proyecto sanchista aún tiene posibilidades en Andalucía pese a las constantes "denuncias" de simpatizantes por "presiones, amenazas y actitudes en absoluto características del PSOE" tras revelar su predilección en sus respectivas asambleas.