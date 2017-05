Educación eliminará las humedades del colegio San Francisco Solano en verano

La Delegación de Educación, a través de la Agencia Pública de Educación Andaluza (APAE), informó ayer de que llevará a cabo la eliminación de humedades por filtración en cubierta del colegio de Infantil y Primaria San Francisco Solano de Montoro este verano. Esta fue la respuesta que ofreció Ruiz después de que el Día publicara que los alumnos de tercero, quinto y sexto, además del aula de música, hayan tenido que ser reubicados en otros espacios debido a la presencia de goteras en el centro. La acción del agua, según ya denunciaron los padres, ha provocado el desprendimiento de trozos del falso techo que cubre las clases. Además, se ha cerrado el paso por una de las dos escaleras que acceden al piso superior, donde tienen sus clases los alumnos mayores, así como el acceso a los servicios de la planta superior por la presencia de otra gotera en el pasillo.

Ruiz aseguró que "no podemos realizar las obras durante el curso escolar" y añadió que, para ello, "debemos esperar a que no haya alumnos, para que no corran el más mínimo riesgo, puesto que se trata de hacer obra en las cubiertas del edificio". De hecho, continuó, "la ley no nos permite hacerlo de otro modo". La delegada reconoció que, por todo ello, "no se ha podido hacer antes la obra, aunque fuéramos conocedores del problema y ya estuviera estudiada y pedida a servicios centrales de la APAE".

La obra, que se llevará a cabo durante el periodo estival, tiene un presupuesto de más de 60.000 euros. Según ha detallado la APAE, el centro necesita una obra de eliminación de humedades, por lo que hay que trabajar en las cubiertas del edificio, lo que implica un riesgo. Esto, según detalla la APAE, requiere también de la contratación de un arquitecto para la elaboración y dirección del proyecto.

La delegada destacó la colaboración de la comunidad educativa del colegio montoreño ante las dificultades que supone la no realización de la obra durante el presente curso. Ruiz indicó también que esta actuación "se encuentra dentro de las catalogadas como obras de urgencia por razones de escolarización, por lo que tiene prioridad absoluta la ejecución de la misma".