La DO del Aceite estudia denunciar a una página web que utiliza su marca

La web de la Denominación de Origen (DO) de Aceite de Lucena no es que se haya caído -www.doaceitedelucena.es-, es que la que existe con este dominio hasta el momento no ofrece los servicios informativos por la que fue creada. La razón por la que actualmente aparecen imágenes de mujeres embarazadas o textos sobre la crianza de niños se debe al hecho de que la empresa que se hacía cargo del sitio web en el anterior mandato del marco regulador mantiene el dominio activo, pero sin información relacionada con el aceite de oliva.

Ante esta situación, su secretario, Antonio Pérez, explicó ayer a el Día que "ese dominio pertenece a otra empresa" y que en el anterior mandado del marco se utilizó como tal para su web, y avanzó que estudian la posibilidad de emprender medidas legales contra los propietarios del citado dominio por incluir en su página web contenidos referentes a la marca Aceites de Lucena. Igualmente, manifestó que han traslado al Ministerio de Agricultura el nombre de su nueva web www.dolucena.es.

La información ha salido a la luz después de que el Pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobó durante la sesión plenaria, celebrada el pasado martes, la justificación de la subvención de 16.000 euros otorgada a la Denominación de Origen Aceites de Lucena para los gastos de la institución el pasado año 2016. En concreto, la cuantía se destinó en un 25% para los gastos de funcionamiento del colectivo y un 75% para los gastos de promoción de la marca. No obstante, se da la circunstancia de que el dominio de la página, que también aparece como referencia de la citada institución en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dirige a un contenido que, bajo el título Denominación de Origen Aceites de Lucena, en nada se refiere al marco, sino a concejos sobre embarazos, bebés, sujetadores para madres o embarazo psicológico. Estos contenidos se publicaron en fechas que oscilan desde 2 de febrero al 30 de agosto de 2016. Tan solo se puede leer un artículo referente a los aceites lucentinos fechado el 22 de marzo de 2016.

En relación a la justificación de la subvención, aprobada por todos los grupos municipales con representación en el Pleno, excepto el concejal Vicente Dalda, la portavoz de Ciudadanos, Purificación Joyera, insistió en la necesidad de que la institución "tenga más autonomía generando sus propios rendimientos, y no sustente todo su funcionamiento en las ayudas municipales".

Desde el gobierno municipal, el edil de Agricultura Lucas Gómez (PSOE), manifestó que "el nombre del aceite de Lucena está presente en los 14 municipios que integran la denominación, y está siendo comercializado por las distintas almazaras. En su intervención, la concejala también anunció que a lo largo de este año se pondrá en marcha un programa de promoción".