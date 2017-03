La DO Aceite de Baena se suma al certamen de bacalao de Cuaresma

"La Denominación de Origen (DO) Aceite de Baena no podía faltar en una cita como el sexto Certamen Gastronómico de Bacalao de Semana Santa de Castro del Río". Así de contundente se mostró ayer el secretario general de la DO, José Manuel Bajo, antes de anunciar que sus aceites estarán presentes en la cita a través de los lotes de productos que reciben los concursantes, la materia prima que empleará el chef Juanjo Ruiz durante su showcooking y en una cata dirigida a niños promovida por esta misma entidad.

La cata de aceite organizada por la DO amplía el programa que se desarrollará paralelamente al concurso, en el que se incluyen además el mencionado showcooking, la presentación de la Cofradía del Bacalao de Castro del Río -que ofrecerá a los asistentes picadillo de bacalao y naranja- o la presencia de un escanciador, además de los expositores allí presentes.

El Consejo Regulador de esta Denominación de Origen muestra así su apoyo a una cita en la que el aceite de oliva virgen extra desempeña, desde sus inicios, un "papel esencial", y que tendrá lugar el próximo sábado 8 de abril en la céntrica plaza San Fernando. El alcalde castreño, José Luis Caravaca (IU), agradeció el respaldo de la DO e indicó que "las numerosas entidades que colaboran con la celebración de este evento están haciendo posible que se convierta en una cita de referencia en toda la geografía andaluza y, concretamente, en el sector de la gastronomía".

La DO Baena se suma a entidades como la Diputación de Córdoba, Albacor, la Asociación de Artesanos de la Madera de Olivo, Muebles Siolca, Luque Ecológico, Oleum Hispania o la Ruta del Vino Montilla-Moriles.