C's lamenta que los vecinos afectados sigan sin información sobre el deslinde de la vía pecuaria

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Ciudadanos, Isabel Albás, volvió a reunirse ayer con los vecinos de Villa del Río afectados por el inicio de un expediente de deslinde de una antigua vía pecuaria en el municipio que, a juicio de ellos, no es útil ni necesaria, y planteará graves perjuicios para sus modestos cultivos. Ésta es la segunda ocasión en la que Albás se interesa directamente por este asunto desde que fuera denunciado por C's a comienzos de año mediante una pregunta al equipo municipal.

Albás, que también mantuvo una reunión con el alcalde de la localidad, Emilio Monterroso (PSOE), lamentó que tras este encuentro "tengamos la misma información que teníamos hace unos meses". A su juicio, "el problema es que al no tener un informe técnico", que debe elaborar la Junta de Andalucía, "los agricultores sigan con esa angustia de no saber qué va a pasar con sus cultivos". Un informe técnico que tiene un plazo de entrega de unos dos años y que no les da "tranquilidad" a estos ciudadanos, muchos de los cuales viven en exclusiva de sus cultivos.

El conflicto proviene de la puesta en marcha de un expediente de deslinde para recuperar una vía pecuaria en desuso desde hace décadas, que carece hoy día de sentido, según los afectados, ya que ni existen ganaderos en la zona ni es un lugar concurrido por los vecinos. A su juicio, el inicio del expediente conllevará expropiaciones de terrenos que les causarán notables perjuicios, sin contar el coste que para las arcas públicas tendrá la citada actuación, de la que dicen no haber tenido conocimiento hasta ahora.