Córdoba pierde 63 guardias civiles y es la provincia andaluza con menos plantilla

La plantilla del Instituto Armado en Córdoba experimenta un recorte continuado de agentes desde el año 2011. Así lo aseguró ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tras tener acceso a una respuesta por escrito del Gobierno central al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, un informe que detalla que la provincia ha perdido el 5,1% de sus agentes desde 2011. En diciembre de aquel año, según el informe del Ministerio del Interior, en Córdoba prestaban servicio 1.235 uniformados, mientras que a fecha de octubre de 2016 eran 1.172 los integrantes de este cuerpo de seguridad estatal, lo que implica una pérdida de 63 efectivos en el último lustro.

La estadística contabiliza las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y alumno en práctica, por lo que la nómina de agentes dedicados a la seguridad ciudadana y la investigación de delitos es muy inferior. "Ya en 2011 existían casi cien vacantes sin cubrir en esta provincia, y durante los últimos cinco años la situación se ha ido agravando aún más, superándose ahora con creces la centena de plazas vacantes, como reconoció en diciembre el propio jefe provincial, el coronel Francisco Fuentes", insistió la AUGC.

La respuesta del Gobierno también "confirma" otra de las denuncias reiteradas por el colectivo de guardias, en el sentido de que Córdoba es la provincia de Andalucía con menos guardias civiles a pesar de que no es la que tiene una menor población. La AUGC insistió en que hay otras provincias que cuentan con menos habitantes y, sin embargo, disponen de plantillas superiores a las de Córdoba, como Almería (1.585 efectivos), Jaén (1.441) y Huelva (1.410).

"Y no parece que la situación vaya a mejorar, porque la Dirección General de la Guardia Civil margina continuamente a esta provincia a la hora de cubrir vacantes, y ello a pesar de que en determinadas unidades es acuciante la necesidad de incrementar la plantilla, especialmente en algunos puestos de seguridad ciudadana", recordó la AUGC. Uno de los municipios donde estas necesidades han generado polémica en las últimas semanas es Peñarroya-Pueblonuevo, cuyo Pleno ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para incrementar el número de agentes disponibles tras la oleada de robos en el casco urbano que tiene lugar desde principios de año.

Córdoba, no obstante, no es la única provincia andaluza en la que ha menguado la plantilla. En toda Andalucía, de hecho, se han perdido 896 agentes en el último lustro, el equivalente al 5,8% del total que había en 2011. La provincia que más ha visto reducir sus operativos es Sevilla, con 226 agentes, el 7,6% del total; es, no obstante, la que dispone de la plantilla más nutrida de toda la comunidad, formada por 2.742 funcionarios. Les siguen Huelva, que ha perdido el 7,1% de los agentes, y Cádiz, donde ahora tienen el 5,9% menos de guardias. En cifras redondas, las que más han perdido tras Sevilla son Cádiz (151), Huelva (108), Málaga (105), Jaén (93), Almería (84) y Granada (66). Córdoba es la provincia que menos plantilla ha perdido, pero es también la que cuenta con unos equipos más reducidos.

Según la AUGC, el Ministerio del Interior admite que la reducción generalizada de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional se debe a "un periodo de contención del gasto". La asociación de guardias civiles denunció que "la seguridad y la austeridad están reñidas" y reiteró que "las tasas de reposición de personal en seguridad, educación y sanidad deben estar por encima de recortes presupuestarios y planteamientos políticos si se quiere mantener el estado del bienestar".