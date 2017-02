El Consorcio de Bomberos pagará las costas de las demandas del PP

El Tribunal de Cuentas ha notificado al Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación que deberá asumir el pago de casi 120.000 euros en costas procesales. La medida llega después de que el propio Tribunal de Cuentas desestimara, en un caso totalmente y en otro parcialmente, las demandas que interpuso el anterior gobierno provincial del PP por supuestas irregularidades contables en la ejecución del Parque de Bomberos de La Carlota, en un caso, y por el supuesto daño patrimonial causado al Consorcio de Bomberos, en otro.

Así se recoge en sendos autos del Tribunal de Cuentas, en los que se determinan las cuantías de las costas procesales que debe abonar al Consorcio de Bomberos. En noviembre de 2015, el Tribunal de Cuentas desestimó íntegramente la demanda interpuesta por el gobierno del PP contra los que fueran presidente y gerente de la entidad, Fernando Expósito y Antonio Navarrete, respectivamente, y también contra el interventor por supuestas irregularidades en las obras del Parque de Bomberos de La Carlota, que el tribunal dictaminó que no se cometieron.

En este caso, las costas procesales de los tres demandados y luego exonerados, es decir, las minutas y honorarios de sus letrados, procuradores y peritos, suman la cantidad de 64.251 euros, que ahora tiene que abonar el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, entidad cuyo máximo responsable es el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas el que acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por supuestas irregularidades en las obras realizadas sin tramitación administrativa del parque de bomberos de La Carlota. El auto determinaba que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que el juez decretó en marzo del año pasado el sobreseimiento provisional de las actuaciones. En los razonamientos jurídicos, la resolución explicó que el magistrado asumió como propios los argumentos del fiscal, que, igualmente, había solicitado el sobreseimiento de la causa. Fue el propio Consorcio de Bomberos quien, durante la etapa del PP al frente de la Diputación, llevó los hechos ante el Ministerio Público.

La entidad dependiente de la Diputación, además, tendrá que abonar los 55.320 euros de las costas procesales del caso del expresidente del Consorcio, Fernando Expósito, después de que éste, mediante sentencia del Tribunal de Cuentas de marzo de 2016, fuera exonerado tras la demanda interpuesta contra él por el anterior gobierno provincial del PP, en este caso por el supuesto daño económico causado al Consorcio durante su gestión. En cambio, de este perjuicio económico al Consorcio de Bomberos, el Tribunal de Cuentas sí que consideró responsables a los entonces gerente e interventor, condenándolos al pago de 479.857 y 35.000 euros, respectivamente.

El órgano fiscalizador de las cuentas consideró probado que en los años en los que Navarrete fue gerente del Consorcio (2001-2012) se efectuaron continuas transferencias desde la cuenta del ente provincial a la cuenta particular de Navarrete. Aunque la reclamación interpuesta por el Consorcio de Bomberos ascendía a 613.291,54 euros, el Tribunal de Cuentas tuvo en cuenta la prescripción de una parte de los hechos investigados y cuantificó finalmente las irregularidades contables no prescritas en 479.857 euros. En cambio, el mismo tribunal desestimó la demanda contra el ex presidente del Consorcio, Fernando Expósito, investigado también como responsable contable subsidiario, al considerar que "fue completamente ajeno a las irregularidades denunciadas", por lo que el tribunal condenó al Consorcio a pagar las costas procesales correspondientes a la defensa de Expósito, que ahora se han cuantificado.