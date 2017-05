El Consistorio gastará 396.000 euros en expropiar un palacete barroco

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena, en sesión extraordinaria celebrada ayer, aprobó fijar en 396.556 euros la hoja de aprecio de la valoración del inmueble situado en el número ocho de la calle Condesa Carmen Pizarro. Se trata de un palacete barroco, datado entre los siglos XVII y XVIII y con superficie de 340 metros cuadrados.

El edil de Obras y Servicios, José Cantizani (PSOE), subrayó que tras el acuerdo plenario "ahora resta que la familia propietaria del edificio presente su hoja de aprecio y, previsiblemente, será la Comisión Provincial de Valoración la que fije el justiprecio del mismo", un proceso que puede prolongarse en el tiempo. En un primer momento, hubo intención de acuerdo entre la familia y el Ayuntamiento por un importe que rondaba los 600.000 euros, a pesar de que los propietarios cuentan con una tasación del inmueble que ronda el millón de euros. Es, por tanto, ante la falta de acuerdo, cuando ambas partes han de presentar las citadas hojas de aprecio y ser la citada comisión la que finalmente determine el importe. Para el edil, "desconocíamos que existía una valoración previa y, al existir y estar registrada, la hemos tenido que incluir como parte del expediente lo que ha llevado a la interventora municipal a declinarnos por la más favorable y no aconsejar la firma de mutuo acuerdo".

El Ayuntamiento renovará el 25% del alumbrado exterior con luminarias de led

Cantizani recordó que "si la Comisión aplicase los mismos criterios que ha aplicado para el granero del Paseo del Coso, el justiprecio de este nuevo inmueble puede rondar los 600.000 euros". No obstante, matizó que desde la entidad municipal "hemos realizado dos métodos diferentes, un método residual y otro de comparación y hay que escoger el que es más favorable a los propietarios, que sería el de comparación porque el residual es de 146.289 euros". La valoración utilizada para la hoja de aprecio finalmente estimada data del año 2014, aunque se ha actualizado al presente ejercicio.

Cantizani explicó también que la entidad municipal se ha visto obligada a la adquisición del citado edificio, ya que en el año 2001 el Plan General de Ordenación Urbana lo calificó como expropiable y, a pesar de que indicaba que los trámites se debían realizar en un plazo máximo de cuatro años, no fue hasta hace ocho meses cuando "los propietarios nos exigieron la expropiación e iniciamos los trámites", de un edificio que en la actualidad alberga en su planta baja un pub de copas y en la primera planta una vivienda particular. En la misma situación se encontraban la expropiación de las Bodegas Víbora, que ya se adquirieron; el granero del siglo XVII del Paseo del Coso, cuyo proceso de compra culminó el pasado mes de marzo por importe de 702.855 euros; y un patio interior, anexo al granero, de entre 150 y 200 metros cuadrados que también deberán adquirir y que conectará el palacete barroco con el antiguo granero. Desde el Consistorio, sin embargo, aún no han determinado que uso darán a ambos edificios.

El Pleno, por otra parte, también aprobó a solicitud de una ayuda económica al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) por más de 1,2 millones de euros para la renovación del 25% del alumbrado exterior del municipio. Con el citado importe, se logrará "sustituir 2.142 luminarias de vapor de sodio -de las 9.000 existentes en la ciudad- por nuevas luminarias de led que nos permitirá un ahorro económico en la factura de consumo estimado en 192.000 euros anuales. Cuando estén instaladas las 2.142 luminarias tipo led, "reduciremos en 771.554 kilogramos de CO2 las emisiones a la atmósfera cada año, por lo que también estamos echando una mano al planeta con la adquisición de este nuevo alumbrado", recalcó el edil. La ayuda solicitada a IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, se materializará, de ser aprobada, en un préstamo sin intereses que el Ayuntamiento lucentino amortizará en 10 años con una primera anualidad de carencia.