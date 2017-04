El Consistorio busca en el extranjero el sello de calidad de la Semana Santa

Tras un infructuoso intento hace unos años de conseguir la declaración de la Semana Santa de Baena como de Interés Turístico Internacional, el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías, vuelven a insistir en lograr este nombramiento que tanto significaría para el futuro de la Semana de Pasión y del municipio en general. Así, el Consistorio anunció ayer que va a contratar a un grupo de periodistas de varios países para que visiten la localidad durante la Semana Santa y, con posterioridad puedan publicar en sus respectivos periódicos y revistas todas sus vivencias.

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), consideró que "entendemos que será una visita muy significativa e importante para que se vayan con una buena impresión de nuestra Semana Mayor". Rojano confió en que "cada vivencia llegue a marcarles de forma que la publicación refleje el interés y recomendaciones para que numerosos turistas visiten Baena y nuestra Semana Santa", por lo que pidió "la colaboración ciudadana para que todo sea un éxito desde el punto de vista del desarrollo de las procesiones, se sientan bien atendidos y trabajaremos en detalles de imagen como por ejemplo que los carteles tengan menos impacto a lo largo del recorrido procesional". El primer edil se sintió "convencido de que entre todos lo conseguiremos y, eso va a suponer un impulso muy significativo".

La edil de Turismo, Lola Cristina Mata (PSOE), por su parte, detalló que a Baena llegarán ocho periodistas que escriben para publicaciones de Perú, Uruguay, Méjico, Bélgica, Francia, Canadá, Líbano y China. "Con estas ocho publicaciones, sumadas a las que ya que sumar a las cinco que ya tenemos, cumplimos con el único requisito que nos faltaba y, por el que no se nos concedió la última vez".

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Baena, Guillermo Iván Bernal, también intervino y avanzó que a lo largo de la Semana Mayor va a haber conexiones en directo tanto en programas de Canal Sur y de Televisión Española y puso de manifiesto "la incansable labor tanto del Consistorio como de la propia Agrupación para conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional para lo que se está haciendo todo lo humanamente posible".

A pesar de que se está trabajando para cumplir con lo solicitado en la actual normativa, la diputada socialista por Córdoba María Jesús Serrano ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja relativa a la declaración de la Semana Santa baenense de Interés Turístico Internacional en la que solicita una modificación de la actual normativa por estar "obsoleta", ya que obliga a que se hable de la Semana Santa en diez medios escritos y no tiene en cuenta otro tipo de publicaciones en web, blog o medios digitales. Por todo ello, se ha pedido que se modifique la normativa a esta declaración en relación a los requisitos de las actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros y no se deje lugar a la ambigüedad o subjetividad y que se incluyan como válidas las actuaciones de difusión realizadas en medios de comunicación digitales.