Condenados unos vecinos de Bembézar por agredir a un guardia civil

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a dos vecinos de la pedanía de Bembézar, en el término municipal de Hornachuelos, como autores de los delitos de atentado por la agresión a un agente, lesiones y violencia en el ámbito familiar a penas que suman para cada uno nueve meses de prisión, 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad y una indemnización de 1.600 euros, según informó ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Los hechos tuvieron lugar el 4 de septiembre de 2013, cuando dos hermanos residentes en la pedanía discutieron y se agredieron mutuamente, motivo por el que hasta el lugar se desplazó una patrulla del puesto de Hornachuelos. Cuando los guardias civiles intentaban mediar e identificar a estos dos hombres, agredieron a uno de los agentes con un puñetazo en la nariz y un golpe en el costado, lo tiraron al suelo y le mordieron en una pierna, lesiones de las que tardó 41 días en curar.

Uno de los agresores también profirió amenazas al guardia civil: "Ya te cogeré por la calle, la vida es un pañuelo, tú no tienes ni media hostia, no me duras ni un minuto", gritó. Ambos hermanos se mostraron en todo momento "muy violentos y agresivos" hasta que fueron detenidos, relató la AUGC.