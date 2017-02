Carrillo renuncia a su acta de edil y cierra una década de apoyo a Morales

El hasta ahora concejal de Obras, Urbanismo e Infraestructuras, Francisco Carrillo (PSOE), anunció ayer su dimisión, una renuncia que formalizará en el próximo Pleno del 1 de marzo y que pone el punto y final a una etapa de diez años en la vida política municipal. El edil, que estuvo acompañado en su comparecencia por el alcalde, Esteban Morales, recordó que inició su andadura política en el año 2007 junto al regidor, "dejando un despacho profesional de abogados con la sana intención de ayudar al Ayuntamiento con mi capacidad y mi dedicación". "Para mí, estos diez años han sido apasionantes, he trabajado con satisfacción y placer volcado en mi actividad, pero evidentemente debía volver a mi profesión, ya que yo entré en la política para servirla y no para servirme de ella", afirmó.

Carrillo indicó que quizás ahora sea el momento más adecuado para poner fin a su etapa como concejal, "justo a mitad de un mandato y con los presupuestos para el presente ejercicio aprobados, lo que facilitará las cosas a quien me sustituya en la delegación municipal". "Por supuesto, me voy orgulloso y satisfecho de casi todo lo que se ha hecho en este periodo, y aunque hay cosas que siempre son mejorables, la vida es una lucha continua, por eso, ese reto se lo voy a dejar a los compañeros concejales que siguen en las tareas de gobierno municipal", argumentó.

Con respecto a sus mejores momentos en esta etapa que ahora cierra, el todavía concejal de Urbanismo resaltó las elecciones municipales de 2007, cuando el PSOE perdió los comicios por tan sólo dos votos de margen respecto a IU: "Las encuestas que manejábamos nos daban una intención de voto de diez puntos por debajo, y aun así estuvimos a punto de ganar aquellas elecciones, con lo cual fue una gran satisfacción comprobar que, con un estilo directo y sincero, estábamos trabajando en el buen camino". "El otro gran recuerdo que tengo es el de la noche electoral de 2015, cuando se consiguió la mayoría absoluta con 14 concejales", recordó.

En clave política, Carrillo aseguró que pese a su renuncia a seguir formando parte de la corporación municipal, continuará en el PSOE y se puso "a disposición de los compañeros para aquello que quieran y yo pueda ayudar". "Obviamente, tomar una decisión difícil como ésta siempre cuesta trabajo, pero siempre he sido más abogado que político. De hecho, nunca me he dado de baja en el Colegio de Abogados y en este tiempo he seguido estudiando para actualizar mis conocimientos, con lo cual creo que este era el momento adecuado para dejarlo", dijo. Y se despidió: "Me voy con la tarea hecha, porque he sido sincero conmigo mismo, con mis ciudadanos, con mi equipo de gobierno y con mi alcalde".

Con la marcha de Carrillo, cuyo lugar en la bancada socialista será ocupado por Francisco Jesús Guerrero, número 15 en la candidatura, Esteban Morales abre un proceso de remodelación de las distintas delegaciones municipales, un nuevo organigrama que se conocerá mañana jueves, una vez que los cambios hayan sido comunicados a los ediles.