El Carpio y Belmez ganan el III Concurso de Patios y Rincones

El patio de la calle El Centro, 22, en El Carpio, y la cuesta de subida al castillo, en Belmez, se han alzado este año con los primeros galardones en el III Concurso de Patios y Rincones de la provincia de Córdoba, en el que el número 5 de la calle Olivo, en Hornachuelos, ha ganado en la categoría de rejas, incluida este año. Así lo anunció ayer la diputada provincial de Turismo, Carmen Gómez, quien destacó que "no ha sido fácil" en esta tercera edición tomar una decisión por la "alta calidad" y la "sana competencia" que empieza a existir entre los participantes.

En la categoría de patios, el palmarés de honor lo integran con el segundo premio el patio de la calle Empresaria Teresa Córdoba, de Rute, cuyo propietario, el gerente de destilerías Duende, Anselmo Córdoba, ostenta sendos primeros premios de las dos primeras ediciones del concurso; el tercer premio fue para el recinto de la calle Córdoba, 5, en Fuente Obejuna.

María Visitación García, de 52 años; su marido, Juan Manuel Flores, y su madre, Teófila Mahedero, son los tres cuidadores del espacio ganador, un recinto que incluye una zona de césped y plantas verdes y otra con flores de vivos colores que se unen mediante una zona de paso cubierta. Un pozo con brocal tipo andaluz, un pequeño estanque, un limonero y un conjunto de arcos de medio punto cubiertos con una gran yedra completan el conjunto, que alegra el canto de un canario. La propietaria acogió ayer la noticia del primer premio con "gran alegría": "Éste es un patio para vivirlo", destaca la cuidadora, que se muestra especialmente orgullosa de su colección de gitanillas, pilistras y helechos.

En total, son más de 200 las macetas que dan colorido a un recinto que ya en 2015 logró el tercer premio en el certamen. Como novedad, María Visitación García, que compagina sus obligaciones de mañana como cuidadora de personas mayores con las labores vespertinas con sus macetas, ha incluido este año la llamada flor de la pasión, una planta que aunque tiene "muy poquitas flores con una duración muy breve" destaca por su belleza.

El patio de Anselmo Córdoba, en Rute, no necesita presentación. El dos veces campeón del concurso provincial prepara cada año alguna novedad para que los visitantes vuelvan a su casa, un recinto de carácter industrial ubicado en las antiguas destilerías Duende. Y este año no podía ser de otra manera: "Hemos incorporado en los barriles una colección de colleras de colores que se utilizan como aderezo para los burros", describe. La colección, como no podía ser de otra manera, ha sido cedida por el presidente de la Asociación para la Defensa del Borrico (Adebo), Pascual Rovira, y es la primera vez que se expone para el público. Y, en segundo lugar, incorpora una colección de 72 esferas vidriadas de color azul añil, con las que Anselmo Córdoba dice hacer "un guiño al Renacimiento". Los visitantes pueden encontrarlas esparcidas por la alberca, por las distintas fuentes: "Son como puntos de fuga para la vista", describe el propietario. Las esferas, de barro vidriado, son obra del alfarero de La Rambla Manuel Arroyo. El empresario también ha querido este año aumentar la presencia del "clavel autóctono, ese que huele" y que se ha convertido en la "verdadera estrella de la casa" entre los limoneros, las enredas de yedra y las macetas colgantes.

En la categoría de rincones típicos, la calle de subida al castillo de Belmez, que concurría por primera vez, se ha hecho con el primer premio. El alcalde, José Porras (PSOE), recordaba ayer que esta vía escalonada con encanto lleva el nombre del alcalde belmezano Rafael Canalejo Cantero, conocido en la localidad del Alto Guadiato como el alcalde del millón. La década de los 60 del pasado siglo XX se agotaba cuando Televisión Española estrenaba Un millón para el mejor, un programa que alcanzó gran popularidad y que presentaba Joaquín Prat. Rafael Canalejo se atrevió se atrevió a concursar y, con el dinero que ganó, construyó el acceso escalonado al castillo. Con el paso del tiempo, este espacio que se había convertido en emblema de la localidad cayó en el olvido hasta que el actual equipo de gobierno optó por recuperarlo. "Hemos recuperado la fuente, puesto nuevas plantas en los arriates, colgado macetas y decorado con antiguos utensilios de labranza", describió ayer Porras, que invitó a descubrir este rincón de su localidad.

Son, en total, 79 los recintos participantes en el concurso que, por primera vez, ha incluido una categoría específica para rejas y balcones, con 23 participantes. Hay, además, 33 patios y 23 rincones populares, por lo que el número total de lugares visitables ha aumentado un 23% respecto a mayo de 2016, cuando fueron 64. Los que cuentan con mayor presencia de los 20 municipios participantes son Cabra (14 recintos), Iznájar (13), Villanueva de Córdoba (nueve), Rute (ocho) y Castro del Río (seis); todos son visitables hasta el próximo 14 de mayo en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00.

La organización ha concretado este año cinco rutas. La primera incluye las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches y recorre los municipios de Los Blázquez, La Granjuela, Fuente Obejuna, Belmez y Villanueva de Córdoba. La segunda ruta atraviesa la Vega del Guadalquivir y la Campiña Sur por Hornachuelos, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Montilla, Montemayor y Fernán Núñez. Las comarcas del Guadajoz-Campiña Este y el Alto Guadalquivir componen la tercera propuesta, que incluye rincones de Castro del Río, Cañete de las Torres, Montoro y El Carpio. La Subbética, por último, se divide en dos rutas. La primera abarca Luque, Priego de Córdoba y Cabra; la segunda, Rute e Iznájar.

La diputada de Turismo subrayó "el nivel de los participantes" y resaltó que "cada vez son más los vecinos que se suman a este concurso, con el que tratamos de poner en valor esta manifestación cultural que tenemos en Córdoba".

El presidente de la Fundación Viana, Ángel Cañadilla, por su parte, insistió en su apuesta por un proyecto "que bebía de la ciudad de Córdoba y de la filosofía de lo que es ser cordobés y de su fuente como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". "Año a año hemos comprobado que los cordobeses de la provincia, al igual que los de la capital, empiezan a verse estimulados para mostrar sus maravillas, ya que la provincia tiene sitios espectaculares y cuidados, y grandes apasionados de este patrimonio", destacó.

Mientras, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, Miguel Ángel Roldán, destacó la singularidad de los patios según la comarca de la provincia; así, en el Norte, por ejemplo, suelen situarse al fondo de la vivienda. También difiere la floración, ya que la climatología no es la misma en la Subbética que en Los Pedroches o la Vega del Guadalquivir, por ejemplo. Lo que sí es "común" es el "entusiasmo" que el certamen empieza a generar, destacó Roldán.