El Belén de Curro cumple dos décadas

A lo largo de dos décadas, Francisco Gallardo, Curro, ha logrado convertir su Belén en uno de los emblemas de la Navidad de Palma del Río, un reclamo al que dedica incontables horas de trabajo y esfuerzo que tienen su recompensa -confiesa- cuando ve la ilusión en el rostro de los niños. Esta labor le valió la concesión de la Medalla de la Ciudad en 2015.

El conocido como Belén de Curro empezó a formarse en 1986 fruto de la casualidad y luego ha ido creciendo por la aceptación que ha tenido entre los vecinos. Su artífice -cuenta- siempre tuvo "ilusión de montar un Belén de grandes dimensiones", pero en aquella época las figuras tenían un alto precio. La apertura de los primeros comercios de todo a 100 supuso un punto de inflexión, pues Gallardo aprovechó la oportunidad para "montar un riachuelo y un molino". Así, hasta completar la superficie de tres puertas que utilizaba como base.

"Dejé la puerta abierta y vi que la gente entraba a verlo y que tenía mucha aceptación", recuerda Curro. Así, de forma espontánea, cada día aparecían en su cochera entre 250 y 300 curiosos para contemplar las creaciones. Éste fue el inicio de lo que ya se ha convertido en una tradición local.

Con el paso del tiempo, la estructura se fue quedando pequeña ante la afluencia de público, hasta tal punto que en la actualidad dos creaciones -el prebelén y el Belén- ocupan 50 metros cuadrados. La minuciosidad de Francisco Gallardo es tal que las escenas representadas cobran vida debido a los mecanismos construidos para dotar de movimientos a las figuras. Además, cada temporada hay alguna estructura nueva: la herrería, el arado, el hombre que gatea a la palmera o el habitual cagón. Este último personaje es uno de los más buscados por los escolares que cada Navidad acuden con familiares y profesores de excursión, y las carcajadas son notorias cuando los más pequeños localizan a tan poco pudorosa escultura.

Los efectos especiales tampoco se quedan atrás. La lluvia -en otras ediciones- o la nieve de este año completan aún más el realismo del conjunto. "A la imaginación hay que darle muchas vueltas para no ser muy repetitivo", expone el artesano, que medita dejar de abrir al público cuando pasen estas fiestas pero al mismo tiempo admite: "Me voy a jubilar pero no de hacer el Belén".

Con el objetivo de que todo esté más o menos montado en el mes de diciembre, la tónica de trabajo suele arrancan en los meses de verano, aunque si se modifican completamente todos los elementos -mecanismos y posiciones- la fecha de inicio ronda el mes de febrero. Para Gallardo, uno de sus mejores nacimiento es aquel en el que representó un puerto egipcio en el que se movían los barcos y hasta se veía a los esclavos remar. Aunque no le gusta repetirse: "Cuando lo cierras el último día, empiezas a pensar cómo vas a hacer el del próximo año". El Belén se encuentra en la calle Valdés Leal, 8.