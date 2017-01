Baena ve una "maniobra política" su implicación en los cursos de formacion

El excalcalde de Puente Genil Manuel Baena (IU) aseguró ayer que su imputación en la supuesta financiación irregular de un curso de formación con ayudas de la Junta responde a una "una maniobra política" realizada desde del PSOE, el PP y la Policía Nacional. Baena hizo estas declaraciones después de que la causa ha sido archivada por el juzgado de Instrucción número 8 e incidió en que con esta operación "han provocado un importante desgaste en una figura pública". El ex primer edil de Puente Genil ha sido exculpado por el juzgado en relación con posibles irregularidades respecto al uso dado a una subvención de 49.290 euros concedida en su día para un curso impartido por la empresa municipal Sodepo.

Baena consideró que a él le ha tocado "la torna" en este proceso, en el que a todos convenía "pringar también a IU". Una situación que llegó, según recordó, un día antes del inicio de la campaña electoral en marzo de hace ahora dos años. Como consecuencia, Baena pidió su cese de IU en aplicación del código ético de la formación. En su intervención, insistió en culpar al PSOE de tratar de convertirlo en "un cadáver político" y "eliminarlo políticamente" con esta actuación.

Baena recordó también que el caso arrancó cuando "unas personas le dan a la Policía unos determinados papeles y le plantean la posibilidad de jugar con ellos; a todos les vino bien". No obstante, reconoció que desconoce quién pudo llevar "esos papeles", si bien, aseguró que "los únicos que podían eran los que los que se encargaban de su gestión en marzo de 2015. En esas fechas, el alcalde de Puente Genil era Esteban Morales (PSOE), que sigue al frente de la Alcaldía.

Ante estos hechos, Baena avanzó que desde IU estudian la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial. "El juez deja claro que no hay delito porque la cantidad es inferior a los 120.000 euros exigidos por la ley, por lo que el caso habría que haberlo llevado a la delegación correspondiente y no al juzgado", subrayó y aseguró que no entiende "cómo una unidad especializada en delitos económicos no sepa hacer reglas de tres y sea incapaz de conocer" los límites que hay para que un hecho se convierta en delito. Baena avanzó que ahora va a solicitar su reingreso en IU y señaló que "estoy para lo que quieran".

En la misma comparecencia intervino el coordinador provincial de IU, Pedro García, quien compartió la visión ofrecida por Baena y anotó que la operación judicial respondió también a un acto "meramente político". "Era un proceso político que se hizo en un momento clave", en alusión a las elecciones autonómicas, apuntó García. El también primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba indicó que el daño "moral y personal" ocasionado hacia el exregidor de Puente Genil es "irreparable para él, su familia, amigos y compañeros de organización".