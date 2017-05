El Ayuntamiento sustituirá por trabajos sociales las multas por tráfico y vandalismo

El Pleno de Villafranca acaba de aprobar una ordenanza para la "ejecución alternativa" de sanciones económicas impuestas por el Ayuntamiento por trabajos en beneficio de la comunidad, una nueva normativa con la que el equipo de gobierno pretende dar una solución a las multas dirigidas, sobre todo, a la población joven, como explicó el alcalde, Francisco Palomares (PSOE). El primer edil informó de que el documento se ha redactado teniendo en cuenta "dos problemas fundamentales", como son las infracciones leves de tráfico y el vandalismo cuando son cometidas por vecinos que tienen "escaso poder adquisitivo".

El objeto de la ordenanza es "establecer instrumentos que, en sustitución de las sanciones económicas, contribuyan a reparar o prevenir la reincidencia de conductas infractoras y antisociales mediante la realización de actividades y servicios de utilidad pública, formación en conductas cívicas y reposición de los daños causados bajo los principios de voluntariedad y no retribución".

El texto establece dos programas: para las personas con edad comprendida hasta 18 años -es decir, menores de edad- contempla planes de reinserción y educación a cargo de los Servicios Sociales municipales; para los mayores, fija trabajos en beneficio de la comunidad, que se podrán suspender si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en el caso de que así lo requiera.

Las personas que se hayan sometido a esta medida alternativa en más de dos ocasiones en un periodo de cinco años quedan excluidas. Respecto a las materias, las medidas alternativas no se tendrán en cuenta para las sanciones tributarias y urbanísticas, aclara la ordenanza, que se encuentra en fase de exposición pública. Los trabajos en beneficio de la comunidad se podrán desarrollar en el área de Servicios Sociales, preferentemente para los menores que se sometan a los programas de reeducación y reinserción; en el área de Servicios Municipales, que coordina las tareas de mantenimiento, reposición y limpieza de bienes municipales, o en cualquier otro departamento "que se considere adecuado y que esté directamente relacionado con la infracción objeto de la sanción". La ejecución alternativa de la sanción, no obstante, es voluntaria.

La aprobación de la ordenanza por parte de la corporación municipal villafranqueña no ha estado exenta de polémica. IU no se presentó a la sesión plenaria, mientras que los concejales independientes y el grupo del PP se abstuvieron. El diputado provincial y portavoz de los populares, Agustín Palomares, lamentó que el equipo de gobierno "no contó" con la oposición "para hacer una valoración previa" y tampoco aclaró "por qué se necesita ahora una ordenanza sobre esta materia". Palomares instó a los socialistas a "llevar a efecto otras ordenanzas que no se aplican en el municipio".