"Apostamos por una ciudad sostenible, más habitable y de oportunidades"

-¿cuál es el motivo para no abrir al tráfico la Corredera de lunes a viernes? / fernández r.

-La Corredera sí está abierta al tráfico que entendemos que es necesario, como carga y descarga, residentes y vehículos autorizados en un horario determinado. La idea es que residentes y comerciantes tengan cubiertas sus necesidades. Apostamos por una Montilla sostenible, más habitable y de oportunidades, y la recuperación del casco histórico donde encontramos nuestro patrimonio cultural e histórico, entendiendo éste como un potencial económico vinculado al turismo a desarrollar. Estamos convencidos de que pronto veremos los frutos.

-Me preocupa el desarrollo del pueblo. Se crea poco empleo, no vienen empresas nuevas, los jóvenes salen fuera a buscar oportunidades y no hay nada que despierte atractivo turístico o económico. ¿Qué soluciones puedes aportar al respecto? / Paco 90

-Estamos trabajando por un modelo de ciudad basado principalmente en las oportunidades para nuestros jóvenes. Trabajamos en la oferta de suelo industrial vinculada al desarrollo del futuro polígono del Cigarral, se trabaja por potenciar un desarrollo turístico que dé oportunidades de empleo a nuestro municipio, apostamos por nuevos emprendedores apoyados por nuestra oficina del Centro de Iniciativa Empresarial (CIE), hay apoyos al pequeño comercio y pymes, siendo estos los principales proveedores de nuestro Ayuntamiento.

-Los taurinos echamos de menos las corridas de toros en la Feria del Santo. ¿Hay algún proyecto para recuperarlas? / manuel g.

-Montilla ha contado históricamente con festivales taurinos de especial relevancia, si bien en estos últimos años dejaron de realizarse. Este aspecto entraña dificultad para conseguir de nuevo esa importancia que tuvieron esos acontecimientos taurinos. Es por ello que entiendo que dicha demanda está cubierta con plazas cercanas a Montilla, como pueden ser Córdoba, Lucena y Cabra.

-¿Cuándo va a arreglar el Ayuntamiento el firme de la calle Juan Colín? En algunos tramos parece un puzzle. / manuel r.

-Son muchas las vías que en Montilla necesitan actuaciones, entre ellas sin duda la calle Juan Colín. Debo reconocer que no está entre las calles con una actuación más inmediata. No obstante, en estos días pediré la información oportuna para conocer el alcance de las obras por las que nos pregunta.

-¿Para cuándo el desarrollo del polígono el Cigarral? ¿No se pueden hacer incentivos fiscales para que se instalen nuevas empresas en el pueblo? ¿Qué ha pasado con las ayudas a los autónomos? / emprendedor

-Desgraciadamente, son muchos los años en los que el polígono el Cigarral ha estado parado en su desarrollo. Fue una apuesta del actual equipo de gobierno iniciar el proceso para culminar el proyecto de urbanización que posibilite urbanizar y edificar simultáneamente, planteando unas fases para su ejecución. En el presupuesto de 2017 existe consignación económica para finalizar el proyecto de urbanización, la reparcelación y establecer certidumbre sobre su puesta en funcionamiento. Respecto a los autónomos, desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha cuatro líneas de ayudas para apoyar proyectos emprendedores y para consolidar negocios existentes. La última ha permitido financiar la tarifa plana de 33 nuevos autónomos durante un año completo.

-¿No se puede hacer nada y convencer a los propietarios de la Tercia para que se arregle y pinte la fachada? Da una imagen lamentable.... / vecino29

-Al ser un edificio privado, el Ayuntamiento tiene limitada la posibilidad de actuación. Trabajamos con los propietarios para ofrecer el apoyo desde el Consistorio para la petición de ayudas que puedan adelantar en lo posible la pronta restitución de la fachada, y así contribuir a esa imagen necesaria de un lugar emblemático para Montilla.

-¿Qué proyectos quedan pendientes por cumplir del pacto IU-PSOE? Respecto al eterno proyecto de Ronda Norte, ¿cuándo se va a desarrollar? / ángela b.

-Aún no se han cumplido los dos años de mandato, y los principales proyectos que se recogían en el acuerdo de gobierno están ya en marcha, como son la mejora en el entorno de las naves de Ciatesa, las pistas de atletismo y encuentro entre la barriada de La Toba y las avenidas de Málaga y la Constitución, donde se formalizarán dos rotondas. Como bien defines, el proyecto de la Ronda Norte viene siendo una reivindicación histórica de todos los grupos políticos. Se están dando los pasos necesarios con la Junta de Andalucía para desarrollar el siguiente tramo y llegando a acuerdos con los propietarios del resto de sectores para que puedan adelantar los terrenos al Ayuntamiento y formalizar un proyecto unitario que en la actualidad no es posible.

-¿Cuál es la situación económica actual de la corporación? ¿Estamos en condiciones de plantear nuevas inversiones? / twitter

-En el Pleno de hoy [por ayer], se dará cuenta de la liquidación presupuestaria correspondiente a 2016, pudiéndonos dar por satisfechos en nuestras previsiones y objetivos. El Ayuntamiento de Montilla ha ejecutado correctamente sus presupuestos, lo que quiere decir que se ha consolidado el ahorro en gasto corriente y las inversiones con recursos propios. Actualmente, se están realizando amortizaciones extraordinarias a las establecidas en presupuesto, por lo que puedo afirmar que serán las corporaciones venideras las que puedan afrontar esos proyectos necesarios para consolidar el proyecto de ciudad que todos queremos.

-Hay zonas de Montilla que a veces se ven sucias, pues las barredoras esparcen los residuos en lugar de recogerlos y parece que se ha disminuido la frecuencia de limpieza de los contenedores soterrados. ¿Va a mejorarlo el Ayuntamiento? / carmen r.

-Precisamente, en la actualidad estamos inmersos en un nuevo proceso de adjudicación de la limpieza viaria porque entendíamos que el diseño del servicio no se adecuaba a las demandas de los ciudadanos. Esperemos que una vez finalizado este proceso, el resultado sea óptimo y todos disfrutemos de una ciudad más limpia.

-¿Va a seguir el Ayuntamiento arreglando la calle Puerta de Aguilar? / comerciante

-Una ciudad que apuesta por un modelo donde el ciudadano se sienta actor principal debe apostar por unos espacios públicos de calidad. Hablamos de una vía casi centenaria, donde es necesario una intervención integral no solamente en la superficie, sino en sus infraestructuras básicas. Creo que junto a la Ronda Norte serán intervenciones urbanísticas que cambiarán sustancialmente Montilla.