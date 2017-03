Alonso defiende que el Área Sanitaria "da respuesta" a la necesidad de la comarca

Tras las reiteradas denuncias de los sindicatos, los profesionales y los vecinos sobre las carencias en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, aseguró ayer en el Parlamento de Andalucía que la asistencia que se ofrece en la comarca "da respuesta a las necesidades de sus habitantes", a través de 43 centros de Atención Primaria y del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches. Afirmó, además, que existen indicadores que pondrían de manifiesto que en Atención Primaria los cupos médicos tienen menos de 1.500 tarjetas individuales sanitarias (TIS) y que el porcentaje de demora de citas fue del 1,66% en 2016.

En cuanto a la atención hospitalaria, destacó que todos los pacientes inscritos en la lista de espera quirúrgica están "dentro de los plazos de respuesta asistencial establecidos en el Decreto de Garantías. Igualmente, las citas con consultas externas procedentes de Atención Primaria así como la lista de espera en pruebas complementarias "cumplen los plazos establecidos".

El PP insiste en que la Consejería "sigue obviando las carencias" del Norte de Córdoba

En los últimos meses, profesionales, sindicatos y vecinos han denunciado carencias en toda la comarca, con concentraciones ante el hospital comarcal y una marcha por la localidad de Pozoblanco que culminó ante el Ayuntamiento con el respaldo del cogobierno. Aquilino Alonso defendió ayer en el Parlamento de Andalucía que, por ejemplo, las intervenciones que se realizan por cirugía mayor ambulatoria representan el 61,27% del total de intervenciones programadas, y se sitúan por tanto "por encima de la media de la comunidad andaluza".

Junto a ello, afirmó que la plantilla estructural del hospital Valle de Los Pedroches se ha mantenido "estable" en los últimos años, como demuestra el dato de que hubiera 586 profesionales en 2012 y 588 en 2016, dos sanitarios más. Con respecto a profesionales enfermeros, la plantilla "está cubierta en su totalidad y no existen incidencias", al contrario de lo que denuncia el sindicato de enfermería Satse. Alonso, no obstante, afirmó que "se siguen planteando mejoras tanto en Atención Primaria como en el hospital, revisando procesos y aumentando la continuidad asistencial". Destacó, además, que se ha incrementado la plantilla de profesionales con cuatro enfermeras y cuatro auxiliares de enfermería en el hospital y con 2 enfermeras en el ámbito de la Atención Primaria.

La intervención fue pronto contestada por el Partido Popular. La diputada autonómica de Córdoba María de la O Redondo lamentó que la Junta de Andalucía "siga obviando las carencias sanitarias del Área Norte". Tras las palabras del consejero, "hemos vuelto a comprobar que el Gobierno andaluz sigue sin escuchar las demandas de los profesionales y ciudadanos del Guadiato y de Los Pedroches", censuró la parlamentaria.

Redondo recordó a Alonso que "la falta de personal está llevando al Hospital Valle de Los Pedroches a cerrar servicios" y citó como ejemplos el hospital de día, que cierra a las 15:00; o el servicio de reanimación, con el que los vecinos sólo cuentan hasta las 22:00. Un problema de plantilla que, según la parlamentaria popular, también afectaría al servicio de Urgencias, en el que Redondo insistió que " falta por cubrir el 25% de la plantilla la mayoría de los días". O en el área quirúrgica, donde tres de cada cuatro días del año la plantilla estaría reducida al 50%, según los datos que expuso la parlamentaria de la oposición.

"Pero esta falta de personal no sólo afecta al hospital de Pozoblanco, sino que se extiende por los centros de salud de todo el Área Norte", aseguró la parlamentaria popular. La plantilla del centro de salud de Espiel está al 50%, un solo profesional pasa consulta en seis aldeas de Fuente Obejuna durante la misma jornada o el caso de Peñarroya-Pueblonuevo, donde la plantilla está reducida en un 20% y llega a alcanzar el 50% en Navidad. Así, Redondo reclamó al consejero de Salud "que simplemente cumplan con las partidas presupuestarias". "No pedimos un aumento de la plantilla, sino que la Junta de Andalucía cumpla con lo presupuestado para las plantillas establecidas y no permanezca inmóvil ante estas carencias", incidió, pues -aseguró- "ni los profesionales sanitarios ni los sindicatos ni los vecinos que han salido a la calle a reclamar una sanidad digna en el Área Norte se inventan los datos".